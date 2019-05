Makeři a vynálezci mohou soutěžit o zájezd do San Francisca

Zapojit se můžou všichni, kteří mají v hlavě nebo už dokonce v rukách projekt, který zapojuje klasické řemeslné činnosti tradičního charakteru, jako je pájení, ale i třeba i truhlařinu a další ve spojení s novými technologiemi, jako je např. 3D tisk či programování. Projekty je možné přihlásit a odevzdat do 1. června 2019. Soutěž probíhá ve dvou kategoriích: Junior Maker 14 - 20 let a Master Maker 21 - 100 let.

Conrad Maker Challenge vyzývá všechny inovátory, vizionáře a vynálezce, aby se pochlubili se svými projekty a přihlásili je do soutěže. Maker je mezinárodně používané pojmenování pro pokročilé kutily 21. století.

Makerovské hnutí v ČR poslední dobou sílí. Češi byli vždy národem kutilů a vynálezců. V roce 2018 navíc v Praze proběhl první Maker Faire, veletrh pro všechny makery, který má tradici v řadě zemí světa a představuje vždy vrcholnou událost, kde makeři prezentují svoje nápady a také čerpají inspiraci od ostatních.