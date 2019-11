Na aktualizaci iPhonu 5 vám zbývají 2 dny, jinak přestane fungovat

Jedná se o stejnou aktualizaci 10.3.4, která byla vydaná na konci července, tedy více než dva roky po poslední aktualizaci 10.3. Apple v té době zdůraznil význam aktualizace a sdělil uživatelům, že „řeší problém, který by mohl ovlivnit výkon GPS a způsobit nesprávné datum a čas systému“.

Nyní tedy nastává okamžik pravdy. iPhone 5, který nebude aktualizován do 3. listopadu na 10.3.4., bude muset projít zdlouhavým procesem obnovy.

Pokud máte iPhone 5, je zvláště důležité aktualizovat software zařízení bezdrátově nebo prostřednictvím počítače ještě před 3. listopadem. Jedině tak bude správně fungovat přesná poloha GPS a další funkce, které jsou závislé na správném čase a datu jako je App Store, iCloud, e-mail nebo prohlížení webu.

V podstatě všechny tyto funkce patří mezi ty, na nichž záleží, takže uživatelé zařízení iPhone 5 by měli toto varování brát vážně. Chcete-li aktualizovat telefon - nebo zkontrolovat, zda je třeba provést aktualizaci - přejděte do Nastavení, poté do Obecné a nakonec do Aktualizace softwaru. Zde se dozvíte, zda máte aktuální systém nebo zda je k dispozici nový software.

Pokud váš telefon nebude aktualizován ve stanoveném termínu, Apple tvrdí, že aby pak mohla proběhnout aktualizace, budou muset uživatelé zálohovat a obnovit telefon pomocí počítače Mac nebo PC. Bezdrátové aktualizace softwaru i zálohování přes iCloud nebudou fungovat.