Na investice bude připraveno 150 milionů eur

„GPEF IV bude investovat do zavedených firem s významným růstovým potenciálem, typicky v situacích, kdy úspěšní zakladatelé zvažují vhodné nástupce, nebo hledají kapitál k podpoře růstu své firmy, její mezinárodní expanzi či investicím do inovací, a rovněž v situacích, kdy nadnárodní korporace opouštějí ze strategických nebo jiných vnitřních důvodů pro ně okrajové trhy či aktivity a prodávají svá aktiva,” říká Ondřej Vičar, řídící partner společnosti Genesis Capital Equity. Fond by měl mimo jiné investovat do podniků z oblasti informačních technologií.

Skupina Genesis Capital zůstává i v případě svého šestého fondu u investiční strategie, která se jí dlouhodobě osvědčila.

„Vhodné investiční příležitosti vyhledáváme na základě několika kritérií," vysvětluje Radan Hanzl, Partner společnosti Genesis Capital Equity. „Především musí jít o firmu, která má silný růstový potenciál a zároveň prokáže schopnost úspěšně identifikovat a realizovat rozvojové projekty. Za mimořádně důležitý prvek považujeme kompetentní a zkušený manažerský tým. Spoléháme na partnerství s manažery našich portfoliových společností. Obvykle do firmy investují s námi a podílejí se jak na jejím budoucím zhodnocení, tak na investičních rizicích,“ dodává.

Private equity fond v minulosti investoval či stále ještě drží podíl například v Datartu, JRC, Servodata nebo třeba Vltava.cz či předchůdci mobilního operátora Vodafone – v Oskarovi.