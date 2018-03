Na trh přichází solární nabíječky Goal Zero

Goal Zero je americká značka vyrábějící mobilní solární panely, powerbanky, powerpacky a svítilny. Tento patentovaný systém umožňuje na cestách získat, uchovat a využít energii ze Slunce.

„Princip je jednoduchý: solární panely, které - v závislosti na velikosti - můžete připnout na batoh, postavit před stan, či namontovat na střechu auta, během slunných dní budou zpracovávat solární energii a převádět ji do připojené powerbanky. Nemusíte mít obavy z destruktivního kolísání napětí, powerbanky Goal Zero jsou konstruované přesně pro tyto účely. Z powerbanky či powerpacku pak večer dobijete mobilní telefon, baterii fotoaparátu, nebo na ně zapojíte lednici nebo také plicní ventilátor. Zkrátka získáte energii pro chvíle, kdy ji opravdu potřebujete. Ať už jste kdekoli,“ říká Filip Klofáč, ředitel distribuce Goal Zero pro Českou republiku a Slovensko, a dodává: „Samostatnou kategorií jsou pak svítilny Goal Zero, které získanou solární energii efektivně využívají, a navíc některé slouží samy jako powerpacky.“

Solární panely a powerpacky vyrobeny z lehkých, ale zároveň velmi odolných materiálů. Lze je snadno přenášet (například zavěšené na batohu) a používat i v těch nejextrémnějších podmínkách, tzn. v mrazu, horku, vlhku. Nepotřebujete žádné doplňkové kabely ani jiné vybavení.

„Goal Zero využijí především turisté, horolezci, ale také rybáři, lovci, motoristé, fotografové, ale i profesionální záchranáři. Zkrátka všichni, co často využívají elektrické přístroje mimo civilizaci bez možnosti dobíjení,“ říká Klofáč.

Systém Goal Zero se skládá ze tří základních prvků: solárních panelů na sběr energie, powerbank a powerpacků na uskladnění energie a svítilen na využití energie.