Ne ploty mezi lidmi, ale lidi Mezi ploty!

K poslednímu květnovému víkendu už prakticky neodmyslitelně patří festival Mezi ploty, který areál Psychiatrické nemocnice Bohnice na dva dny promění v Mekku milovníků skvělé muziky a divadla. Přesně tak to bude i letos, kdy se na 14 festivalových scénách představí více než 120 kapel, interpretů a divadelních souborů.

Festival je tradičně multižánrový, a pro jednodušší orientaci jej proto organizátoři rozdělili na několik programových zón, z nichž každá oslovuje trochu jinou skupinu návštěvníků.

Mimořádně nabitá bude letos hlavní hudební scéna Central Park, která dokáže zaujmout drtivou většinu posluchačů. Přijedou na ni někteří z nejpopulárnějších českých a slovenských muzikantů, a to zdaleka nejen z vod mainstreamu.

K největším hvězdám bude nepochybně patřit Vojtěch Dyk, jeden z opravdu zářivých českých hudebních a hereckých talentů současnosti. Vystoupí na závěr druhého festivalového dne za doprovodu kapely B-Side Band, tedy 18 špičkových instrumentalistů pod vedením Josefa Buchty, kteří se už stihli proslavit moderním bigbandovým zvukem, neutuchající energií a efektními aranžmá.

Na své si ale přijdou i milovníci rocku. Po desetileté pauze se totiž na festival znovu přiřítí divoká slovenská punk-rocková kapela Horkýže Slíže. A ze Slovenska do Central Parku zamíří také pop-rocková skupina No Name, která se v Bohnicích poprvé představila loni a atmosféra její členy natolik nadchla, že neváhali s návratem.

Dalším esem hlavní scény bude mnoha cenami ověnčený písničkář Ondřej Ládek, známý spíše jako Xindl X. Na festival nepochybně patří již díky svým skvělým textům, které se někdy dotýkají zákoutí lidské duše a jindy zase s břitkým humorem reagují na aktuální témata. Z říše hiphopu a rapu pak na největší festivalovou stage dorazí hned dvě průkopnické, ale dnes již kultovní formace: Prago Union a PSH.

Konečně je zapotřebí zmínit dvě legendy, které mají k festivalu blízko celé roky. Mňága a Žďorp hráli už na prvním ročníku v roce 1992 a letos svým vystoupením na hlavním pódiu celou akci zahájí. No a Sto zvířat je kapela, bez které si Mezi ploty vůbec nelze představit. Nejenom že na festivalu pravidelně vystupuje, ale její člen Jan Kalina se spolu s textařem Tomášem Belkem už podruhé podílí také na jeho propagaci.

Scéna Central Park ovšem rozhodně není celý festival. Pro Ploty je charakteristická zejména velká a barevná Rodinná zóna, která není jen „doprovodnou aktivitou“, nýbrž stěžejní součástí programu. Bude plná divadelních pohádek, tvůrčích dílen a soutěží pro nejmladší návštěvníky a současně nabídne muziku, která oslovuje jak děti, tak jejich rodiče.

Především se sem vydá kapela Kašpárek v rohlíku, jejíž bejbypank se stal synonymem mezigenerační zábavy. Kromě ní se tu podruhé objeví Sto zvířat, kteří ovšem nezopakují svou show z hlavní scény, ale mají pro děti připravený speciální program. A zajímavý příspěvek do rodinné zábavy zajistí taky uskupení Poletíme?, jež se samo zařazuje jako „original banjo punk future jazz band“.

Z loutkových divadel se tu můžeme těšit například na soubor Buchty a loutky, nositele divadelní poetiky, která do světa marionet dokáže vlákat děti i dospělé, nebo na Studio Damúza, které představí své pojetí starobylé legendy o Golemovi.

Návštěvníci v areálu najdou taky Alternativní zónu, určenou milovníkům nezávislé muziky a osobitých tvůrců. Tady je stálicí duo Michala Pavlíčka s Monikou Načevou, jejichž vzájemná spolupráce se klene od prvního Moničina alba Možnosti tu sou… až po to zatím poslední Na svahu.

Přijede výjimečná punková písničkářka Nikola Muchová alias Mucha, proslulá kromě jiných věcí svým lehce sžíravým vztahem k mužům, matkám a hipsterům. Z úplně jiného soudku návštěvníci určitě ocení i tak trochu nenápadného písničkáře Honzu Pokorného, vystupujícího pod jménem Pokáč, který svým loňským albem Vlasy dokazuje, že jeho tvorba dozrála k pozoruhodné kombinaci autenticity a hravosti.

A konečně v této zóně vystoupí Lenka Dusilová, dnes charismatická zpěvačka a šestinásobná držitelka hudební ceny Anděl, ale také žena, která v 90. letech zpívala s kapelou Sluníčko, jejímž manažerem byl v té době nynější ředitel festivalu Mezi ploty Robert Kozler.

Poslední z klíčových muzikantských arén pak bude takzvaná Street zóna, která hlavně mladým lidem nabídne pestrou směs dynamické moderní hudby. Cocoman, Mydy Rabycad, Megaphone, Krucipüsk… to je jen výběr z jmen, kterými se tato stage může pochlubit.

Mezi ploty ovšem není událost jenom hudební – festival má taky silnou divadelní složku, kterou nikdy nezanedbával. Herci budou účinkovat na venkovních scénách a především na jevišti bohnického Divadla za plotem.

Účast již potvrdil například nezávislý generační soubor Vosto5. Tohle divadlo, to jsou autorské inscenace, velký žánrový rozsah, neotřelý humor a hlavně takový zájem publika, že se koupě vstupenky na jejich představení skoro rovná „mission impossible“. A k dalším velkým divadelním „úlovkům“ patří Divadlo Bolka Polívky, Divadlo v Dlouhé nebo Studio Ypsilon.

Hudební a divadelní nabídka je tedy bohatá, ale celá festivalová mozaika bude ještě o něco pestřejší. Zahrnuje slam poetry a stand up comedy, workshopy, hypnózu či debaty s psychology na zajímavá témata. Návštěvníci se budou moct seznámit s prezentacemi neziskových organizací nebo si ve speciální zóně Oáza vyzkoušet relaxační techniky pro překonávání každodenního stresu. Rozsáhlý program se ještě rozrůstá, takže se určitě vyplatí tu a tam zkontrolovat, co je nového na www.meziploty.cz.