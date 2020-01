Niceboy začal s novými sluchátky do uší i přes uši

True Wireless sluchátka do uší Niceboy Hive pods 2 jsou voděodolná (stupeň krytí IPX5) a disponují vyměnitelnými špunty různých velikostí, aby každému pevně padla do uší. Využití tak najdou nejen u lidí, kteří poslouchají hudbu cestou do práce, ale i u sportovců.

O bezdrátový přenos se u sluchátek Hive pods 2 stará technologie Bluetooth v poslední verzi 5.0 se zvýšenou rychlostí přenosu podle standardu EDR. Sluchátka mají díky tomu menší spotřebu energie a vydrží až 7 hodin na jedno nabití. Ke sluchátkům navíc náleží skladné nabíjecí pouzdro, které se vejde do kapsy a prodlužuje tak celkovou výdrž sluchátek až na 35 hodin poslechu.

O vyvážený zvukový přenos se stará technologie MaxxBass. Ovládání hudby, hlasitosti, přepínání skladeb a přijímání hovorů je řešeno pomocí Smart buttons umístěných přímo na sluchátkách, takže nemusíte vytahovat z kapsy telefon. V neposlední řadě je sluchátka možné použít i pro hands-free vyřizování telefonních hovorů.

Doporučená cena je 1 690 korun.

Bezdrátová sluchátka Hive 2 joy jsou vybavena náušníky, které slouží k odclonění okolního ruchu. Zbytek konstrukce je řešen tak, aby byla sluchátka co nejlehčí a jednoduše složitelná.

Bezdrátový přenos je zajištěn pomocí Bluetooth 4.2, který zprostředkovává stabilní a kvalitní zvuk do vzdálenosti 10 metrů. Celková výdrž sluchátek na jedno nabití je pak až 15 hodin. Kromě bezdrátového přenosu nabízí sluchátka i možnost připojení přes audio kabel, který je součástí balení. Ovládání je umístěno přímo na sluchátkách a o vyvážený zvukový přenos se stará technologie MaxxBass. Sluchátka disponují zabudovaným mikrofonem, takže s nimi lze vyřizovat hands-free telefonní hovory.

Cena je stanovena na 999 korun.