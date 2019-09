Nová bezzrcadlovka Canon sází na nový procesor

Plnohodnotný fotoaparát pro začátečníky zobrazuje na displeji pokyny, nápovědu a tipy, jak dosáhnout nejlepších výsledků. Snímač formátu APS-C o rozlišení 24,1 milionu bodů je několikanásobně větší než snímače typicky užívané v chytrých telefonech.

Přístroj je vybavený systémem automatického ostření Dual Pixel CMOS, to má podle výrobce zajistit profesionální vzhled videí a fotografií tím, že udržuje pohybující se objekty ostré na rozostřeném pozadí. Automatické ostření funguje až do úrovně -4 EV. Funkce detekce očí automaticky udržuje zaostření na oči fotografované osoby, a pomáhá tak zachytit přirozený výraz tváře.

Nejnovější obrazový procesor Canon DIGIC 8 nabízí nové funkce, citlivostí v rozsahu ISO 100-25600 (s možností rozšíření až na ekvivalent ISO 51200) předchází DIGIC 8 neostrostem a redukuje šum v obrazu při fotografování v hůře osvětleném prostředí, například v baru nebo při hudební produkci.

DIGIC 8 také podporuje rozlišení 4K pro videonahrávky a má funkci časosběrného videa v rozlišení 4K a možnost extrahovat z videa statické snímky 4K.

Dotykový LCD displej je výklopný o 180°, režim autoportrétu umožňuje také v reálném čase nastavovat parametry, jako je míra rozostření pozadí nebo jas. Jako první fotoaparát řady EOS má model M200 v režimu videa umístěné tlačítko pro spuštění nahrávání na dotykovém displeji, tedy ideálně pro natáčení video blogů s překlopeným displejem.

Fotoaparát Canon EOS M200 s objektivem Canon EF-M 15-45mm f/3,5-6,3 IS STM bude stát na českém trhu 15 590 korun. Fotoaparát Canonu EOS M200 s objektivem Canon EF-M 15-45mm f/3,5-6,3 IS STM v sadě s dalším objektivem Canon EF-M 55-200mm f/4.5-6.3 IS STM vyjde na 21 590 korun.