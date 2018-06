Nové Audi A1 bude digitální

Druhá generace v porovnání s předchůdcem výrazně povyrostla do délky a šířky. Vnější rozměry jsou následující: délka 4,03 metru, šířka 1,74 metru a výška jen 1,41 metru. Nové Audi A1 Sportback nabízí výrazně větší vnitřní prostor, objem zavazadlového prostoru vzrostl o 65 litrů. V normálním uspořádání pojme 335 litrů, se sklopenými opěradly zadních sedadel lze až po strop využít objem 1090 litrů.

Nové Audi A1 Sportback je připraveno na digitální budoucnost. Již v základní verzi je vůz sériově vybaven zcela digitálním panelem sdružených přístrojů s 10,25“ displejem vysokého rozlišení a multifunkčním volantem. Na přání dodávaný Audi virtual cockpit poskytuje řidiči přímo v jeho zorném poli rozsáhlé a rozmanité informace – od navigačních šipek přes dynamické animace navigační mapy a funkce informačního a zábavního systému včetně služeb Audi connect až po grafické informace některých asistenčních systémů.

Filozofie ovládání odpovídá konceptu informačních a zábavních systémů z vyšší třídy. Nové Audi A1 Sportback je sérově vybaveno systémem MMI Radio, který se ovládá prostřednictvím multifunkčních tlačítek na volantu a ukazatele na digitálním panelu sdružených přístrojů a který již v základní verzi disponuje rozhraním Bluetooth.

Se systémem MMI Radio plus zahrnuje přístrojová deska 8,8“ dotykový displej MMI, který splývá s okolními plochami se vzhledem černého panelu.

Jak je obvyklé u chytrých telefonů, zadávají se veškeré ovládací povely dotykem. Nový koncept ovládání MMI touch rozpoznává také zadávání ručně psaným písmem, bez přerušování a čekání na jednotlivá písmena – jako u velkého Audi A8. Nejvyšší varianta MMI Navigation plus nabízí 10,1“ dotykový displej MMI.

Je-li k dispozici aktivní datové připojení, lze automaticky stáhnout a instalovat až čtyři bezplatné aktualizace mapových podkladů ročně. Alternativně je lze aktualizovat manuálně z paměťové karty SD, na kterou byly aktualizace staženy z portálu myAudi.

MMI Navigation plus ve spojení s Audi connect nabízí řidiči modelu A1 Sportback funkce z vyšší třídy, jako například hybridní vedení trasy, které uskutečňuje výpočet trasy v cloudu a zohledňuje v něm kompletní stav dopravy. Hybridní zadávání cílů – kombinace vyhledávání ve vlastních datech systému i na internetu – podporuje zákazníka při vyhledávání čerpacích stanic, parkovacích míst, restaurací nebo hotelů.

Z internetu za tím účelem stahuje informace o cenách paliv, dostupnosti parkovacích míst nebo například hodnocení zákazníků na portálu Yelp a tyto údaje ukazuje přímo v seznamu výsledků vyhledávání pro zadání cíle. Alternativně je k dispozici vyhledávání Google. Dalšími přednostmi jsou zobrazování satelitních mapových podkladů a nové prostorové modely měst, které nabízejí precizní zobrazení mnoha městských center.

Se systémem MMI Navigation plus může zákazník využívat také rozmanité internetové služby Audi connect, které poskytují mimo jiné turistické informace, informace o parkovacích místech a dopravě, nabízejí přístup k Twitteru a do e-mailové schránky a umožňují navigaci s využitím portálů Google Earth a Google Street View. Uživatel si může zjistit také předpověď počasí a ceny paliv.

Asistenční systémy modelu Audi A1 Sportback pocházejí z vyšší třídy. Nový model A1 Sportback udržují v bezpečné vzdálenosti od vpředu jedoucího vozu, řidiči usnadňují udržování vozu ve svém jízdním pruhu nebo jej podporují při parkování.

Sériově dodávaná funkce upozorňování na vyjetí z jízdního pruhu podporuje řidiče při udržování vozidla ve svém jízdním pruhu. Systém zaznamenává kamerou podélné značení na vozovce od rychlosti jízdy 65 km/h a pomáhá udržovat vůz ve svém jízdním pruhu korigujícími zásahy do řízení i upozorňováním pomocí vibrací. Rovněž sériově dodávaný omezovač rychlosti jízdy spolehlivě zabraňuje překročení nastavené maximální rychlosti.

Další součástí sériové výbavy modelu A1 Sportback je Audi pre sense front. Audi A1 Sportback tímto systémem stanovuje nová měřítka ve svém segmentu. Radarový senzor rozpoznává kritické situace před vozem, způsobené jinými vozidly, přecházejícími chodci nebo cyklisty, a to i za špatné viditelnosti, například v mlze. Jakmile Audi pre sense front rozpozná hrozící kolizi, upozorní řidiče v několika krocích. Pokud řidič po vizuálním a akustickém upozornění nereaguje, aktivuje systém krátké „trhnutí“ náhlým přibrzděním.

Přetrvává-li i nadále kritická situace, začne automobil v závislosti na situaci a okolí automaticky zpomalovat a v oblasti nízkých rychlostí brzdí až do úplného zastavení. V závislosti na okolnostech tím může A1 Sportback kolizi zcela zabránit, nebo minimalizovat její intenzitu snížením nárazové rychlosti. V případě nutnosti se aktivují ochranná opatření na přání dodávaného systému Audi pre sense basic. Bezpečnostní pásy na sedadlech vpředu se elektricky přitáhnou, otevřená okna se zavřou a zapnou se výstražné ukazatele.

Rovněž adaptivní tempomat pracuje na základě radarového snímání situace před vozidlem. Audi A1 Sportback s tímto systémem udržuje požadovanou vzdálenost od vpředu jedoucího vozidla, přičemž řidič může stanovit vzdálenost v pěti krocích a intenzitu zrychlení prostřednictvím režimů Audi drive select. Je-li vůz vybaven převodovkou S tronic, pokrývá systém rozsah rychlostí jízdy od 0 do 200 km/h, s mechanickou převodovkou je funkční od 30 km/h. V popojíždějící koloně brzdí Audi A1 Sportback s funkcí Stop & Go – ve spojení s převodovkou S tronic – za vpředu jedoucím vozidlem až do úplného zastavení. Sešlápne-li řidič u stojícího vozu brzdu, zůstává systém aktivní, jinak se vypne po cca třech sekundách.