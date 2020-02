O2 nabídne zabezpečení pro domácnosti

Jen v roce 2019 bylo v Česku registrováno 6 525 vloupání do bytů, domů a chat nebo chalup . Z dat Policie ČR vyplývá, že nejčastějším způsobem vniknutí do obydlí je dlouhodobě překonání vstupních dveří, a to zejména vypáčením vstupních dveří nebo překonáním zámkového mechanismu.

„Pachatelé využívají situace, která na místě činu je, např. pootevřené okno v přízemí či balkonové dveře," podotýká vrchní komisařka Lenka Sikorová z Policejního prezidia České republiky.

I proto teď nově O2 nabízí dva balíčky pro zajištění bezpečnější domácnosti, které obsahují dva senzory a kameru.

Balíček pro bezpečný dům nabídne venkovní kameru, senzor na dveře a detektor pohybu. Balíček pro bezpečný byt obsahuje vnitřní kameru, senzor na dveře a detektor kouře. Balíček je možné pořídit na splátky po dobu 48 měsíců za 99 Kč měsíčně s DPH.

Koupí balíčku pro bezpečný dům nebo byt získává zákazník službu O2 Chytrá domácnost pouze za 1 Kč po dobu splácení balíčku. To znamená, že za zařízení a službu Chytrá domácnost zaplatí celkem 100 Kč měsíčně po dobu splácení.

V rámci balíčků pro bezpečnou domácnost představuje O2 vnitřní a vnější kamery.

„Jde o kamery s full HD obrazem a k obrazu má přístup jen uživatel v end-to-end šifrování. Náročnější zákazníci si mohou v aplikaci O2 Smart Box aktivovat i službu Zpětné zhlédnutí a získat tak přístup k záznamu s jasně označeným časem narušení,“ dodává Roman Bacík. Služba Zpětné zhlédnutí se aktivuje a ovládá přes aplikaci O2 Smart Box. Délka záznamu je až 50 hodin zpětně a cena za tuto službu 99 korun měsíčně s DPH.