Od zítřka je možné požádat EU o internet zdarma. Víme jak

Internet na veřejných místech zdarma by už brzy mohl být realitou. Přesně 15. května 2018 ve 13:00 hodin totiž Evropská komise vyhlásí první výzvu v programu WiFi4EU.

V něm na projekty evropských obcí a měst bude do roku 2019 k dispozici celkem 120 milionů eur. To proto, aby bezplatné wi-fi připojení mohli lidé kdykoliv využívat ve veřejných prostorách, jako jsou parky, sídla institucí, knihovny, zdravotní střediska nebo muzea v celé Evropě.



Protože při čerpání evropských financí bude záležet na pořadí, tedy rychlosti podání žádosti, tuzemské samosprávy by neměly váhat. Ministerstvo průmyslu a obchodu tak městům a obcím doporučuje požádat o z poukázek v hodnotě 15 000 eur co nejdříve.

O dotaci budou moci požádat i subjekty, které jednají jménem měst a obcí. K tomu musí učinit dva kroky: zaregistrovat se, což lze už teď, a podat žádost, což bude možné po oficiálním zahájením výzvy, tedy od 15. května jedné hodiny odpoledne.

Kdo podporu dostane, bude záležet na datu a čase odeslání žádostí, nikoliv na datu registrace. Poukázky WiFi4EU bude možné využít na vybavení a instalaci Wi-Fi hotspotů. Internetové připojení a údržbu zařízení budou platit sami žadatelé, tedy samosprávy. Podmínkou bude, aby uživatelé mohli bezplatné internetové připojení ve veřejných prostorách využívat nejméně tři roky.

Hotspoty, tedy bezdrátové přístupové body, v rámci WiFi4EU budou obce a města muset umístit v centrech veřejného života. Poukázku v hodnotě 15 000 eur bude možné využít i na částečné financování dražších projektů, jako je například kompletní nové vybavení pro wi-fi nebo nahrazení staršího používaného zařízení modernější technikou. Zbytek peněz bude moci uhradit obec či město z vlastního rozpočtu.



Snahou Evropské komise je, aby poukázky šly do všech členských států. Proto se má v první výzvě v každé zemi rozdělit minimálně 15 poukázek. Předpokládá se, že se do projektu do roku 2020 v rámci EU zapojí nejméně 6 000 až 8 000 místních komunit. Více informací je k dispozici a registrace je možné zde.