Otevřená beta verze GeForce NOW pro Nvidia ShieldTV chystá spuštění

GeForce NOW je služba, která mění tradiční počítač nebo Mac ve virtuální herní stroj a přináší tak špičkové herní tituly milionům uživatelů.

ShieldTV je výkonným zařízením pro přehrávání 4K obsahu, konzolí na hraní a zároveň užitečnou součástí chytré domácnosti.

V několika následujících dnech proběhne uvedení nové služby GeForce NOW, aktuálně dostupné na PC a Mac, které způsobí přesun počítačového hraní do obývacího pokoje. Majitelé zařízení ShieldTV budou moci snadno přistupovat k vlastní knihovně her nebo kupovat nové prostřednictvím platforem Steam a Uplay a to včetně aktuálních velmi hraných her jako jsou Fortnite nebo Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, stejně jako očekávané Shadow of the Tomb Raider.

Kompletní list nyní čítá celkem 225 her a další jsou postupně přidávány.

S GeForce NOW lze přeměnit ShieldTV ze zařízení o velikosti zápisníku, které váží méně než půl kilogramu a spotřebovává méně než 10 W, na virtuální herní počítač a to vše z pohodlí obývacího pokoje.

Služba GeForce NOW je nejjednodušší cesta pro hraní. Oblíbené hry jsou okamžitě k dispozici bez nutnosti dlouhého stahování. Nvidia se stará o aktualizace her a uživatel tak nemusí jakkoli zatěžovat svůj disk a naopak si může užívat neomezeného úložného prostoru.

Nezáleží na tom, kde se uživatel pohybuje, vždy bude na dosah akce. Jediný účet GeForce NOW umožňuje přístup ke cloudovému hraní na počítači, Mac a nyní i na ShieldTV. Ukládání probíhá prostřednictvím cloudového úložiště. Hráč, který začne hrát svojí oblíbenou hru ve svém obývacím pokoji na zařízení ShieldTV, ji má možnost dokončit v kanceláři na firemním notebooku nebo na cestách na svém Macbooku.

Nvidia usilovně pracuje na nové službě pro ShieldTV, vylaďuje poslední detaily a připravuje se na uvedení během příštího týdne začínajícím 16. července 2018.

GeForce NOW bude k dispozici v otevřené beta verzi.