Personalizovaný marketing je slepá ulička

Ostatně již v současné době je více než čtvrtina marketérů přesvědčena, že data jsou (paradoxně) jednou z hlavních překážek personalizace, protože jejich sběr, integrace a ochrana jsou náročné a přinášejí různá rizika.

To pochopitelně neznamená, že by se marketéři přestali o zákazníky zajímat, tradiční personalizaci ale nahradí nové typy služeb – ať už takové, které dokáží cílit na zákazníky, aniž by musely uchovávat citlivá data, nebo například řešení pracující s detekcí a rozpoznáváním emocí.

Při zpracování dalších (širších) plánů rozvoje marketingové strategie a rozpočtů je vhodné brát v úvahu předpovědi analytiků Gartner pro oblast marketingu a marketingové personalizace.