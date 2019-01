Povedený rok pro O2

„Z mého pohledu máme za sebou velmi úspěšný rok. Naše digitální televize O2 TV je, stejně jako mobilní služby, součástí tarifních balíčků O2 Spolu, které využívá stále více rodin, skupin přátel a drobných podnikatelů. Také díky tomu se počet zákazníků našich tradičních měsíčních tarifů O2 TV zvýšil za rok 2018 o více než 60 tisíc a počet mobilních zákazníků smluvních služeb o 165 tisíc," komentuje výsledky předseda představenstva a generální ředitel O2 Czech Republic Jindřich Fremuth, a pokračuje: „Úspěšně jsme dokončili historicky největší transformační projekt informačních technologií. Ten nám v budoucnu umožní výrazně rozvinout samoobsluhu Moje O2 a zásadně změní způsob, jakým budeme vyvíjet nové produkty a obsluhovat naše zákazníky."

„Z finančního pohledu byl rok 2018, a zejména jeho druhé pololetí, rokem nejvyšších investic od rozdělení společnosti v roce 2015. Kromě investic do nákupů exkluzivních sportovních práv a transformace informačních systémů jsme pokračovali v investicích do dalšího posílení vlastní mobilní sítě na Slovensku," vysvětluje Tomáš Kouřil, místopředseda představenstva a finanční ředitel společnosti a dodává: „Většina našich investic v roce 2018 tak směřovala do prorůstových oblastí."

Jako další krok na cestě k 5G začalo O2 od poloviny listopadu nabízet zákazníkům bydlícím mimo dosah rychlého připojení přes kabel novou generaci bezdrátového internetu na doma na frekvenci 3,7 GHz, která přináší rychlosti až 100 Mb/s.

Kromě míst s nízkou rychlostí pevné sítě je nová technologie vhodná například pro novostavby, kde chybí telefonní přípojky. Vedle vyšších reálných rychlostí přinese 5G internet i neomezený objem dat a také vyšší kapacitu, což umožní například přehrávání HD videí nebo sledování digitální televize O2 TV.

Od 22. listopadu O2 jako první společnost na světě spustil funkci AR Wi-Fi. Ta zákazníkům s podporovanými telefony umožňuje měřit dosah své domácí sítě prostřednictvím rozšířené reality.

Celkový počet mobilních zákazníků zvýšil v roce 2018 meziročně o 2 % na 5 038 tisíc. Zákaznická báze mobilních smluvních služeb vzrostla o 165 tisíc, tedy 4,8 %, na 3 594 tisíc na konci roku 2018. Počet zákazníků mobilních předplacených služeb byl 1 444 tisíc.

Již téměř 70 % telefonů v síti O2 spadá do kategorie chytrých zařízení, více než polovina všech telefonů podporuje technologii 4G LTE.

Počet zákazníků některého z tarifů služby O2 TV (IPTV a OTT verze), která funguje na pevné lince od O2 i na internetovém připojení od jakéhokoliv poskytovatele, dosáhl k 31. prosinci 2018 celkem 335 tisíc. Na konci roku 2018 tak O2 registrovalo již téměř 758 tisíc aktivních přístupů digitální televize O2 TV.