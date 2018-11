Přístup uživatelů na nezabezpečené webové stránky trápí 73 % IT administrátorů

Z lokálního průzkumu pro společnost GFI Software o IT bezpečnosti provedeného letos v září vyplývá, že téměř tři čtvrtiny dotázaných českých a slovenských IT administrátorů trápí návštěvy firemních uživatelů na nezabezpečených webových stránkách. Možnost nákazy z webu považují za zdaleka největší problém při brouzdání internetem v pracovní době, a to i v porovnání s dalšími průvodními jevy jako nižší produktivita práce, zahlcení kapacity či únik citlivých dat.

Průzkum provedený mezi českými a slovenskými prodejními partnery GFI a Kerio potvrdil, že v oblasti IT bezpečnosti je ochrana webového připojení druhou nejpodceňovanější, hned za ochranou elektronické pošty. Infikované webové stránky jsou podle oslovených správ IT rovněž druhým nejčastějším kanálem, kterými do podnikových sítí proniká škodlivý software včetně ransomwaru.

Hlavní zjištění průzkumu GFI & Kerio:

Zabezpečení firemního webového přístupu je podceňováno podle 37 % dotázaných IT administrátorů.

IT správce nejvíce trápí přístup uživatelů na nezabezpečené webové stránky (73 %), nižší produktivita pak 33 %, zahlcení kapacity 20 % a únik citlivých dat 13 %;

Z důvodu ochrany nejvíce blokují přístup na erotické stránky (74 %), sociální sítě (68 %) a herní stránky (55 %). Naopak jen minimálně blokují zpravodajské servery (3 %) a žádné stránky neblokuje 19 %.

Podle 81 % IT správců nejvíce ohrožuje firemní bezpečnost neopatrnost uživatelů, dále nedostatečné zabezpečení IT nástroji (52 %), kybernetické útoky (35 %) a selhání IT (29 %).

„Čtyři pětiny našich partnerů vidí jako největší hrozbu IT bezpečnosti neopatrné uživatele,“ řekl Zdeněk Bínek zodpovědný za prodej řešení GFI Software v ČR a na Slovensku.