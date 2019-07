Ricoh posiluje akvizicí DocuWare

Ricoh má dlouhodobé partnerství s DocuWare a využívá jejich software jak interně ve svých vlastních provozech, tak i ve spolupráci se stávajícími zákazníky. David Mills, Corporate Senior Vice President Ricohu vysvětluje, že: „DocuWare odstraňuje starosti a náklady plynoucí z obchodních procesů, pomáhá snižovat lidskou chybu, a co je důležité, zvyšuje efektivitu podnikání tím, že uvolňuje cenný pracovní čas zaměstnancům. DocuWare bude samostatná dceřiná společnost společnosti Ricoh a jsme odhodláni udržovat a rozvíjet tento velmi úspěšný partnerský program, a to prostřednictvím rozšiřování obchodní sítě a investic do dalšího vývoje produktů. DocuWare je bezproblémově integrovatelný s našimi novými multifunkčními tiskárnami série IM C. “

Stephen Palmer, výkonný ředitel Ricoh Czech Republic a Ricoh Slovakia, dodává: „Jde o velmi významnou akvizici pro společnost Ricoh na celém světě. Posiluje naše portfolio a naši strategii v oblasti digitálních pracovišť se zvýšeným důrazem na IT a digitální služby. Pro Českou republiku a Slovensko nám to časem umožní rozšířit škálu služeb a technologií, které jsme schopni nabídnout našim zákazníkům. “

Očekává se, že dohoda s DocuWare bude uzavřena v průběhu léta 2019, po schválení akvizice příslušnými úřady pro hospodářskou soutěž v Německu a Rakousku a dokončení dalších obvyklých podmínek. Po dokončení této transakce bude DocuWare působit jako dceřiná společnost společnosti Ricoh v čele s Michaelem Bergerem a Maxem Ertlem, kteří budou i nadále působit na pozicích prezidentů společnosti.