S MojeID proniknete do internetu státu

Inovativní prvek, se kterým služba mojeID přichází, je použití bezpečnostních klíčů podle standardů FIDO Alliance. Tyto klíče, oproti technologiím čipových karet, nevyžadují žádnou čtečku – fyzický klíč je možné připojit přes USB konektor nebo s využitím bezdrátových technologií NFC a Bluetooth.

Navíc moderní operační systémy nabízejí využití systémového klíče přímo svázaného s účtem uživatele v jeho počítači. To se týká například Windows 10 s funkcí Hello nebo Androidu (od verze 7). Uživatelé těchto systému si tak nemusí žádné bezpečnostní klíče pořizovat a bez nutnosti instalace dalších aplikací do svých systému mohou okamžitě začít komfortně používat služby veřejné správy.