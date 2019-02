Skupina společností Unicorn meziročně zvýšila tržby o 20 procent

Klienty firmy tvoří více než 500 firem z 25 zemí světa a 100 000 uživatelů internetové služby Plus4U. Na Unicorn College, vysoké škole zaměřené na informační technologie, ekonomii a management, aktuálně studuje celkem 367 studentů z 16 zemí. Významným úspěchem je získání akreditace magisterského studia, která umožní studentům od září 2019 studovat dva nové studijní programy.

Studenti Unicorn College se v rámci studia dlouhodobě věnují problematice Internetu věcí (IoT), Průmyslu 4.0, kybernetické bezpečnosti a dalším aktuálním tématům. Mimo jiné rozvíjejí také prototyp chytré farmy.

Unicorn College úspěšně pokračuje ve spolupráci s Evropskou organizací pro jaderný výzkum, která sídlí v Ženevě a je známá pod zkratkou Cern. Jedná se jednu z nejprestižnějších mezinárodních vědeckých institucí. Unicorn College pro Cern dlouhodobě vyvíjí aplikaci ITk Production Database, kterou aktivně využívá dalších cca 30 prestižních vědeckých institucí a univerzit z Evropy a Ameriky.

K významným událostem Unicornu v roce 2018 patří také otevření nových regionálních center v Ostravě, Písku, Pardubicích a v Liberci. To zapadá do dlouhodobé strategie „jdeme s prací za lidmi do regionů“. V současné době má Unicorn v Česku vedle pražských poboček a centrály dalších deset regionálních poboček (2x Brno, Chrudim, Hradec Králové, Liberec, Mladá Boleslav, Ostrava, Pardubice, Písek, Plzeň), a dále dvě pobočky na Slovensku (Bratislava, Prešov), dvě na Ukrajině (Kyjev, Ternopil) a jednu v nizozemském Arnhemu.