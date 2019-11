Specializované centrum ochrání před kybernetickými útoky i malé firmy

Novinka je určená pro jakoukoliv firmu bez ohledu na její velikost či zaměření. Nově zřízené kompetenční centrum monitoruje dění u zákazníka a reaguje na ně v reálném čase.

CDC je zaměřená na včasnou detekci, rychlé řešení a proaktivní budování ochrany klientů založené na dlouhodobější spolupráci. Specifičnost nového centra přitom spočívá v tom, že primárně poskytuje službu. Klient si tak nepotřebuje kupovat software ani nemusí hledat, nabírat a školit nové lidi.

Zkušenosti podle Tomáše Filipa, šéfa CDC, ukazují, že terčem kybernetického útoku se dříve či později stane každá firma. A to bez ohledu na počet zaměstnanců nebo roční obrat, protože i malé advokátní kanceláře nebo investiční skupiny disponují citlivými daty a stojí a padají se svým duševním vlastnictvím.

Podle šéfa CDC bývá reakce na incident vždy stejná – pro napadené firmy je to šok a všechny do jedné začnou masivně investovat do své bezpečnosti. Přestože počet útoků stoupá a jsou stále sofistikovanější, firmy se i nadále snaží chránit především samy. Činí tak za pomoci nemalých prostředků a s lidmi, které se jim poštěstí na nedostatkovém trhu sehnat.

„V našem případě si za cenu, kterou má na dnešním trhu práce jeden schopný bezpečnostní analytik, může jakákoli firma outsourcovat služby odborníků disponujících veškerým know-how všech týmů AEC, dodáváFilip.

AEC v současnosti disponuje divizí bezpečnostních technologií, týmem etických hackerů a skupinou analytiků (Risk & Compliance). Každá z těchto samostatných jednotek se zaměřuje na specifické služby a dohromady umí poskytnout všechny myslitelné typy jednorázových bezpečnostních řešení.