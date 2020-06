Svůj program Cloud Service Provider spouští Dell nově i v Česku

Cloud Service Provider program nabízí firmám možnost stát se hostingovým partnerem. Předmětem partnerské spolupráce zde není hardware, ale služby provozované na hardwaru Dell Technologies.

Cílem programu je podporovat partnery, kteří umožní zákazníkům využívat technologie Dellu flexibilně formou služby s měsíční platbou.

Pokud si zákazník nemůže dovolit jednorázovou investici do hardwaru nebo nedokáže přesně odhadnout potřebnou kapacitu infrastruktury či její vývoj, cloud service provider partneři jsou tu právě pro něj.

„Dell těmto firmám nabízíme užší formu spolupráce, která jim kromě klasických partnerských benefitů může přinést i nové obchodní případy,“ říká Petr Biskup, Global Alliances Manager v Dell Technologies.

Prvním takovým partnerem, který se do programu zapojil, je Master Internet. „Díky zapojení Masteru do programu osloví Dell naším prostřednictvím zákazníky se zájmem o outsourcing. Pro nás je pak tento nový typ partnerství zajímavý i z pohledu plánované užší obchodní spolupráce," komentuje vstup do programu Petr Štěpánek, obchodní ředitel Master Internet.