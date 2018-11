Technologie budoucnosti a jejich dopad na mobilní pracovníky

Když byli zákazníci vyzváni, aby zhodnotili důležitost technologických trendů pro práci jejich mobilních pracovníků, považovali za nejdůležitější Big data (52 %), následoval IoT (51 %) a senzorové technologie (41 %), které zahrnují atmosférické, teplotní a biologické senzory. Hlavními důvody pro nasazení technologií byla vyšší efektivita a produktivita podniku.

Nepřekvapí, že zákazníci používající mobilní zařízení se domnívali, že největší prospěch z jednotlivých technologických trendů pro celou organizaci bude mít oddělení IT. Při hodnocení dalších oddělení, které mají z těchto trendů užitek, se však nečekaně objevily některé zajímavé poznatky. Respondenti si myslí, že management podniku by měl prospěch z Big dat, IoT a nositelné technologie. Oddělení prodeje by byl k užitku vývoj virtuální reality. Logistika by mohla využít technologii dronů a oddělení výzkumu a oddělení vývoje pak rozšířenou realitu, senzorovou technologii, technologii blockchain a umělou inteligenci.

Při pohledu do budoucnosti na příští tři roky vidí zákazník jasný dopad Big dat na mobilní pracovníky a zlepšení nabídky služeb, zlepšení procesů a snižování nákladů. Pokud jde o internet věcí, zákazníci viděli výhody pro mobilní pracovníky v oblasti zlepšování procesů, nabídky služeb a funkčnosti mobilních zařízení.

Vzhledem k tomu, jak se budou muset mobilní zařízení během následujících pěti let měnit, aby mohla využívat tyto nové technologie, preferují zákazníci zlepšení zabezpečení zařízení a dat (43 %), výkonné zpracování (31 %) a komunikaci pro rychlejší přenos dat (31 %).

Zákazníci, kteří kupují mobilní zařízení, předpovídají na příštích pět let také rostoucí význam skládacích tabletů a pokračující vzestup odolných zařízení, jako důležitých nástrojů pro mobilní pracovníky. Největší skupina zákazníků však neočekává, že do dvou až pěti let změní typ mobilních zařízení, která dosud nakupovali.

Osvojení inteligentních technologií pro mobilní pracovníky však již je na dobré cestě. Mnozí zákazníci uvedli, že zavedení chytrých hodinek, náramků a dronů bylo již dokončeno nebo je pro mobilní pracovníky bezprostředně plánováno.

Největší překážky, které brání organizacím rychle si osvojovat nové technologie, jsou náklady (27 %) a spolehlivost (19 %).

„V současnosti pozorně sledujeme širokou škálu vzrušujících technologií budoucnosti. Tento výzkum však jasně ukazuje, že podniky se pro své mobilní pracovníky snaží využívat výhod big data, internetu věcí a senzorových technologií,“ uvedl Jan Kaempfer, marketingový ředitel Panasonic Computer Product Solutions. „Při zavádění těchto technologií se stále více přibližujeme k systému edge computingu, kdy se zpracování dat provádí na okraji sítě, mnohem blíže místu sběru dat. To znamená, že úloha výpočetní techniky mobilních pracovníků nabývá při shromažďování, analýze a předávání dat, poskytování služeb a zvyšování produktivity ještě vyšší důležitosti.