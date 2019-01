Technologie, které frčí: Prožitkový marketing či chytré IoT

To jsou klíčové trendy dle nejnovější studie Deloitte Tech Trends 2019: Beyond the digital frontier. Podle více než tisícovky oslovených vedoucích IT pracovníků vidí nadnárodní společnosti a další velké organizace největší výhody AI ve zdokonalení produktů (44 %), optimalizaci interních procesů (42 %) a zlepšeném rozhodování (35 %).

„Role AI ve firmách rychle poroste. Kognitivní nástroje jsou v IT prostředí dnes již prakticky standardem. V následujících letech bude AI sloužit nejen ke zvýšení výkonnosti zaměstnanců, ale ve větší míře i k automatizaci řady obchodních a provozních procesů,“ říká Štěpán Húsek, partner technologického poradenství v oddělení poradenských služeb Deloitte.

Plného využití potenciálu IoT se podle expertů Deloitte dočkáme až s letošním nástupem sítí páté generace (5G). 5G sítě nabídnou vyšší přenosovou rychlosti a nižší latenci. A do konce roku 2020 spustí síť nové generace na 51 operátorů.

Sociální a mobilní platformy se pomalu stávají minulostí. Nástroje pro správu obsahu nebo SEO nahradí nová generace marketingových nástrojů a technik. Ty se zaměří na zákaznickou zkušenost, budování důvěry, angažovanost a přesně změří dopad marketingových aktivit.

Odborníci Deloitte předpovídají, že prožitkový marketing využívající analytické a kognitivní nástroje umožní přesněji interpretovat chování a přání zákazníků a dokáže na základě dat určit způsob, jak s nimi nejlépe pracovat.

„Šéfové marketingu a IT budou nuceni začít využívat arzenál nových marketingových nástrojů, které jim nastupující technologie nabídnou. Zejména data jim umožní hlubší porozumění zákazníkům. Během rozhodovacího procesu zákazníka analytika v reálném čase vyhodnotí, kdy a jak mu poskytnout určitý prožitek. A nakonec by jim nové technologie měly umožnit dodat zákazníkovi relevantní obsah ve správný čas,“ dodává Húsek.

Další témata studie Tech Trends 2019: