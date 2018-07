TP-Link má nový VDSL router pro domácí zábavu

Nejnovější technologie VDSL2 umožňuje zařízení Archer VR300 dosahovat širokopásmové rychlosti VDSL až 100 Mbit/s, což je téměř pětkrát vyšší rychlost než ADSL2+. Archer VR300 kombinuje dvě zařízení v jednom, slouží jako DSL modem a zároveň jako bezdrátový směrovač. Integrovaný DSL port podporuje všechna standardní DSL připojení včetně VDSL2, ADSL2+, ADSL2 a ADSL.

Čtyři externí antény s pokročilou technologií připojení umožňují udržovat vysoké rychlosti, a to i na větší vzdálenosti. To znamená, že lze zajistit bezdrátové pokrytí a spolehlivost v jakékoli části velkého domu nebo kanceláře.

Nastavení modemu Archer VR300 je možné během několika minut díky webovému rozhraní a mobilní aplikaci Tether. Spravovat lze síťová nastavení, včetně rodičovských ovládacích prvků a řízení přístupu, z libovolného zařízení Android nebo iOS.

Součástí aplikace Tether jsou Automatické aktualizace firmwaru, které uživateli vždy poskytnou nejnovější optimalizace výkonu a nejaktuálnější zabezpečení.

Parental Control - rodičovská kontrola řídí, kdy a jak mohou připojená zařízení přistupovat k internetu. Hostitelská síť pak udržuje hlavní síť v bezpečí při vytváření samostatné sítě pro hosty a návštěvníky.

Ochrana proti bleskům do 6 kV poskytuje ochranu proti elektrickému poškození zařízení způsobené bouřkami a blesky, které udeří do elektrického vedení, takže si uživatelé mohou užívat své zábavy bez starostí, a to i při špatném počasí.