TP-Link začíná prodávat 10GB switch

Platforma Omada SDN (softwarově definovaných sítí) je novinka TP-Linku, jejímž účelem je integrace koncových zařízení (switchů, přístupových bodů a routerů) pod centralizovanou cloudovou správu. Výsledkem je škálovatelná síť spravovaná z jednoho intuitivního rozhraní, které si administrátor otevře, ať už se nachází kdekoliv. Právě pod tuto platformu je integrován i nový switch TP-Link JetStream TL-SX3008F.

Kromě toho switch (přepínač) podporuje spoustu funkcí ve vrstvách L2+ a L3, díky čemuž je možné vytvořit síť, která může být efektivním řešením pro podniky různých zaměření a velikostí.

Přepínač podporuje řadu pokročilých bezpečnostních funkcí včetně vázání na adresy IP-MAC-Port-VID, zabezpečení portů, Storm Control či DHCP Snooping. Součástí je i integrovaný seznam typických útoků DoS či funkce řízení přístupu.

Díky technologii Quality of Service (QoS) je možné datům hlasových a video aplikací přiřadit vyšší prioritu na základě různých faktorů, jako jsou IP adresa, MAC adresa, číslo UDP portu a další vlastnosti. Díky QoS se je možné spolehnout na to, že hlasové a video aplikace poběží bez přerušování, a to i když se nedostává šířky pásma.