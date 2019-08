Unicorn digitalizoval tvorbu výrobních specifikací v Hartmann-Rico

„Pro každý typ operace je potřeba poněkud jiná sada nástrojů. Každá nemocnice má současně vlastní požadavky na to, co má operační set obsahovat. Různé nemocnice pro stejný typ zákroku používají odlišné komponenty. Nemocnic, kterým Hartmann-Rico dodává jednorázové operační sety, jsou v Evropě stovky. Stejně tak existují desítky různých typů operačních zákroků. V žádném případě se přitom nesmí stát, že by konkrétní chirurg pro svou operaci v operačním setu něco nenašel, nebo mu tam naopak něco přebývalo,“ vysvětluje Miroslav Hlaváč, account manager společnosti Unicorn.

Každý operační set je specifický nejen svým obsahem, ale také tím, jakým způsobem jsou v něm jednotlivé komponenty uspořádány. Zohledňuje se nejen posloupnost jednotlivých kroků při samotné operaci – a tomu odpovídající pořadí uložení lékařských nástrojů a dalšího zdravotnického materiálu, ale třeba i to, aby set bylo možné na operačním sále rozbalit co nejsnadněji.

Při tvorbě výrobních specifikací setů pro operační zákroky se ve Veverské Bítýšce využívala převážně tužka a obvyklý tabulkový procesor. Úkolem společnosti Unicorn bylo zhotovit software podporující tvorbu výrobní specifikace pro výrobu setů pro operační zákroky.

„Nikdy jsme nebyli klasickou velkosériovou výrobou a nabízíme prozákaznicky orientovaná řešení. Trend je takový, že se počet kusů v každé výrobní zakázce snižuje a současně roste počet vložených komponentů spolu s variabilitou operačních setů,“ říká Radek Šikula, ředitel výrobního závodu Hartmann-Rico ve Veverské Bítýšce. „To znamená výrazný nárůst potřeby zpracovávání stále nových výrobních specifikací. Digitalizace tohoto procesu je pro nás významným časovým i finančním přínosem. Unicorn pochopil naše potřeby a vytvořil systém, který bude základem postupné digitalizace a automatizace větší části naší výroby.“

Při vývoji aplikace bylo potřeba pracovat s databází produktů, která obsahuje desítky tisíc položek. Průměrný operační set jich obsahuje zhruba 15 – ty nejmenší třeba jen čtyři a ty největší i více než 90 komponent. V určité fázi se komponenty ze slov mění na obrázky a je jim přiřazena barva určující operátora, který je vloží do setu. Proto se v uživatelské části mj. pracuje s operací „drag and drop“ (táhni a pusť). Spolehlivost, uživatelská přívětivost a vysoká intuitivnost jsou základními kameny řešení.