Útočníci našli nový způsob, jak získat cizí platební údaje přes Google Analytics

Web skimming je oblíbenou aktivitou útočníků, kterou se snaží získat údaje o platebních kartách uživatelů z online obchodů. Dosáhnou toho díky vložení částí kódu do zdrojového kódu stránky. Ty pak shromažďují data, která na stránce zadávají uživatelé (nejčastěji přihlašovací údaje do platebního systému nebo údaje z platebních karet), a odesílají je na adresu, kterou útočník začlení do kódu.

Útočníci si často zaregistrují domény se jmény podobnými oblíbeným webovým analytickým službám, jako je Google Analytics, aby zamaskovali nabourání cílové stránky. Když útočníci tímto způsobem vloží škodlivý kód, je pro správce webu těžší poznat, že je web ohrožen. Například stránku s názvem „googlc-analytics[.]com“ jde jednoduše považovat za legitimní.

V poslední době ale odborníci z Kaspersky objevili doposud neznámou techniku útoků prostřednictvím web skimmingu. Ta spočívá v přesměrování dat na oficiální účty Google Analytics namísto zdrojů třetích stran. Poté co si útočníci zaregistrovali své účty na Google Analytics stačilo už jen nakonfigurovat parametry sledování účtů tak, aby získali „tracking ID“. To následně vložili spolu se škodlivým kódem do zdrojového kódu webové stránky, což jim umožnilo shromažďovat údaje o návštěvnících a zasílat je na svůj Google Analytics účet.

Protože se data neodesílají neznámému zdroji, je pro správce webu velmi obtížné zjistit, že je jejich stránka v ohrožení. Ti, co se rozhodnou přezkoumat zdrojový kód stránky navíc narazí na to, že je propojen s oficiálním účtem Google Analytics – což je v případě e-shopů zcela běžný postup.

Hackeři navíc stěžují detekci svých škodlivých aktivit i dalšími technikami. Používají například techniku tzv. debuggingu – pokud se správce webu rozhodne zkontrolovat zdrojový kód stránky v režimu vývojáře, škodlivý kód se nespustí.

Doposud odborníci odhalili zhruba dvacet webových stránek – mezi než patřily e-shopy z Evropy a Severní a Jižní Ameriky – které byly napadeny tímto způsobem.

„Jde o techniku, kterou jsme doposud nezaznamenali. Zdá se, že je navíc velmi účinná. Vzhledem k tomu, že je Google Analytics jednou z nejpopulárnějších webových analytických služeb, důvěřuje jí většina vývojářů i uživatelů. Proto obvykle nemají webový administrátoři problém jí udělit svolení ke shromažďování uživatelských dat. A to je také důvod, proč nebudí vložení škodlivého kódu s účty Google Analytics tolik pozornosti. Administrátoři by se měli mít na pozoru před jakýmkoliv odkazem v rámci zdrojového kódu jejich stránky,“ upozorňuje Viktorie Vlasová, bezpečnostní analytička ze společnosti Kaspersky.