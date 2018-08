V Liberci otevírá Unicorn letos už čtvrtou regionální pobočku

„Máme více než 2 100 spolupracovníků, přibližně polovinu z nich v Praze, kde máme hned pět vývojových center. Regionální vývojová centra hrají v našich rozvojových plánech důležitou roli a počet ´mimopražských´ spolupracovníků v příštích měsících bude dále růst,“ říká Lukáš Zrzavý, provozní ředitel Unicornu. „Software je dnes doslova všude a ve všem, potřeba nových softwarových řešení se stále zvyšuje. Proto, pokud jsou někde lidé, kteří chtějí vyrábět software, můžeme spolupracovat. Rádi jim nabídneme práci tam, kde mají rodinu, kde chtějí bydlet, kde jsou zvyklí žít.“

Regionální vývojová centra Unicornu často vznikají v „univerzitních“ regionech, kde se přirozeně koncentrují talentovaní a motivovaní lidé. Studenti vždy tvořili významný zdroj spolupracovníků Unicornu, řada z nich začala pracovat v regionální pobočce v sídle univerzity a po dokončení studia se přesunula do pobočky v místě nebo blízkosti místa bydliště.

„Dnes jsme ještě o krůček dál. Ptáme se spolupracovníků, kde – v jakém městě – by chtěli pracovat, a pokud najdeme shodu, místo si vyhodnotíme a pokud do sebe všechno zapadne, pobočka může vzniknout. Tímto způsobem vzniklo například i vývojové centrum právě tady v Liberci. Prvními místními spolupracovníky budou kolegové, kteří dříve pracovali v naší pobočce v Mladé Boleslavi a nyní se mohou vrátit blíže k domovu a nebo vyřešit každodenní dojíždění. Není to ale jen tak, že bychom vytvářeli spolupracovníkům pobočky podle místa jejich bydliště. Jádrem každého regionálního týmu jsou často spolupracovníci, kteří už v Unicornu nějakou dobu pracují, ale předpokládá se, že další růst a rozvoj už bude z ´místních zdrojů´. Ověřili jsme si, že tento model velmi dobře funguje,“ říká Zrzavý.

Nová vývojová centra ale nevznikají jen podle potřeb spolupracovníků. Důvodem může být i požadavek zákazníka, resp. potřeba být zákazníkovi nablízku. Takovým příkladem může být například pobočka v nizozemském Arnhemu, která vznikla na podporu energetických projektů v oblasti podmořských interkonektorů (přenos elektrické energie kabely po mořském dně, typicky propojení elektrických soustav kontinentální Evropy a Velké Británie).

Zajímavostí v této souvislosti je, že na reálný provoz těchto systémů (na to, že elektřina správně „teče“ mezi Evropou a Velkou Británií) díky nejmodernějším informačním a komunikačním technologiím dohlížejí kolegové z plzeňské pobočky.

Dalším příkladem může být pobočka a vývojové centrum v Mladé Boleslavi, které dlouhodobě spolupracuje na řadě projektů s největším českým výrobcem automobilů a současně největší českou společností Škoda Auto.