Výrobce operačního systému pro banky utržil 369 milionů, v Americe prodává Banku jako službu

Všechny obchodní linie společnosti byly profitabilní a růst byl na všech trzích, kde BSC působí.

„Nadmíru výborně se dařilo v České republice a na Slovensku, kde růst přesáhl průměrnou výši, což je dokladem toho, že BSC ani přes zahraniční expanzi nezapomíná na své domácí zákazníky,“ komentuje hospodářské výsledky CEO společnosti BSC Petr Koutný.

Firma do vývoje a výzkumu alokuje významnou část svého provozního zisku. V roce 2018 bylo zpět do vývoje investováno cca 14 % obratu společnosti a více než 80 % vykázaného čistého zisku.

„Do vývoje jsme investovali o celých 62 % prostředků více než v roce 2017. V nadcházejících letech se chceme zaměřit především na to, aby nám rostly tržby plynoucí z prodeje softwaru na úkor tržeb z poskytování IT služeb. Právě v softwaru totiž vidíme svou nejvyšší přidanou hodnotu,“ popisuje Koutný plány BSC.

Úspěchem BSC byl vstup na americký trh, který v roce 2018 přinesl první reálné výsledky. V průběhu roku 2018 bylo podepsáno několik kontraktů a zároveň byla dokončena digitální transformace prvních bank v USA. V letošním roce čeká BSC spuštění dalších cca pěti bank a firma věří, že v roce 2020 bude počet zákazníků v USA již dvojciferný.

Firma nabízí v USA netradiční formu obchodu – pronajímá ze svých datových centrech umístěných v USA kompletní IT systém pro banku, který nabízí jako službu (Banka as a service). Letos by dokonce měla začít svůj systém nabízet i s společně s bankovní licencí. „Kdokoliv“ si tak od nich bude moci koupit software i rovnou s bankovní licencí a otevřít si svou vlastní banku.

„V Evropě se k podobnému kroku, zejména kvůli legislativním požadavkům nechystáme. Trh k tomu spěje, ale cesta je ještě dlouhá, myslím, že to dříve nastane v Asii než v Evropě,“ komentoval Koutný.