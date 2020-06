Vyzkoušeli jsme: Bezdrátová sluchátka Honor Magic Earbuds

Obliba bezdrátových sluchátek TWS (True Wireless Earbuds) vede i zavedené výrobce k tomu, aby je začali aktivně nabízet. Ne jinak je tomu i u značky Huawei, která dodává stejná bezdrátová sluchátka pod dvěma různými názvy na trh. My měli k dispozici na vyzkoušení ty s nálepkou Honor.

Pokud bychom měli výsledek celého zkoušení shrnout do jedné věty, tak – dobrý zvuk, pěkný design, skvělé potlačení hluku doprovázené horším hospodařením s elektrickou energií.

To nejzajímavější na sluchátkách jejich potlačení hluku. Jednak samozřejmě tlumí hluk pasivně ucpáním zvukovodu (to pramení z jejich designu špuntových sluchátek) a pak i aktivně na bázi technologie ANC (Active Noise Control). Nechtěné okolní ruchy jednoduše vyruší aktivním vysláním vlastního vlnění. Pro odstranění nežádoucího zvuku se používá stejná vlnová frekvence z okolí sluchátek jen opačným směrem.

Honor Magic Earbuds odfiltrují nechtěné okolní zvuky díky sestavě dvou mikrofonů. Vnější mikrofony spolupracují s vnitřními mikrofony a sníží hladinu okolního hluku až o 32 dB pro poslech hudby hovorů nebo prostě jen pro to samotné ticho.

Sluchátka používají beamforming technologii dvou vnějších mikrofonů, aby zachytily hlas uživatele a odstranily okolní hluk. Vnitřní mikrofon poslouchá uvnitř ucha hlasové signály a eliminuje nechtěné hluky tzv. anti-šumem.

Nic není zadarmo, a i v tomto případě platí, že za aktivní potlačení hluku platíte zhruba půlhodinovým zkrácením výdrže sluchátek na jedno nabití.

To znamená, že při poslechu hudby bez potlačení zvuku zahrají Earbuds cca 3,5 hodiny, s potlačením zvuku asi hodiny tři a telefonovat vydrží kolem dvou hodin. To jsou docela dobré údajem, horší to už je s nabíjením – žádné rychlonabíjení se nekoná. Z pouzdra se sluchátka nabíjí na max zhruba za hodinu, a to až třikrát. Pak je musíte připojit přes USB-C (hurá!) do zásuvky. Tady trvá nabíjení asi 90 minut.

Mimochodem mikrofon je na sluchátkách opravdu špičkový, používali jsme ho bez problémů při natáčení našich webcastů místo stolního mikrofonu. Problémové nebo spíše nelogické je párovaní sluchátek k zařízením – sluchátka musí být vložená do otevřené krabičky a musí se stisknout párovací tlačítko.

Jinak samotná sluchátka mají ovládací dotykovou plochu, kde lze zapnout/vypnout potlačení zvuku, přijmout/ukončit hovor či skladbu a posunout se na další skladbu. K jejich programování je už ovšem potřeba zvláštní aplikace, která zabírá zhruba 160 MB(!) v paměti telefonu.

Za cenu, která se pohybuje kolem 2800 korun, jsou Honor Magic Earbuds dobrá volba, pokud hledáte bezdrátové špunty s aktivním potlačením hluku.