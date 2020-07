Vyzkoušeli jsme: Chytré hodinky Mobvoi TicWatch Pro 2020

To nejzajímavější na chytrých hodinkách TicWatch PRO 2020 je jejich duální displej. V úsporném režimu funguje jednobarevný FSTN displej, který zobrazuje pouze čas a datum, výměnou za to hodinky pak vydrží až 30 dní na jedno nabití.

Jenže na to člověk nepotřebuje chytré hodinky. Proto je tady 1,39″ AMOLED displej s rozlišením 400×400 pixelů, který už nabízí to, co mají umět chytré hodinky. Ale radikálně se tím snižuje výdrž hodinek až k jednomu dni, pokud je používáte velmi intenzivně. Bohužel hodinky příliš dobře nesignalizují úbytek energie, a tak ani v čas nepoznáte, že jsou vlastně vybité. Protože čas na úsporném displeji ukazují pořád, ale už nejsou „chytré“.

Další výtka směřuje k HW vybavení, jsou to sice hodinky v modelovém provedení pro letošní rok, ale použitý procesor Qualcomm Snapdragon Wear 2100 je čtyři roky starý kousek a na rychlosti systému je to poznat, i když výrobce zvedl operační paměť na 1 GB.

Hodinky občas prostě nestíhají, zejména když chcete využít vestavěného Google Assistenta. Ke komunikaci s mobilem slouží klasická aplikace Wear OS jak pro Android tak i iOS. Ta rozšíří používání hodinek prakticky k bezlimitu – umí měřit tep, sportovní aktivity atd. Bohužel jsem nenašel měření spánkové aktivity. Pro měření spánkové aktivity je potřeba stáhnout speciální aplikaci TicSleep.

Silným kladem hodinek je jejich mechanická výdrž – výrobce Mobvoi pro ně získal vojenskou certifikaci MIL-STD-810G, která zaručuje, že vydrží náročnější používání. Kromě automatické voděodolnost zvládne i větší výkyvy teplot (od -30° do 70° C), silné vibrace, provoz v solné mlze, písku, prachu, mrazivém dešti a podobně. Dokonce ani provozem nevyvolají výboch ve výbušné atmosféře.

Bohužel pro TicWatch PRO 2020 jsou na trhu k sehnání lepší hodinky za nižší cenu. Sedm tisíc korun za takové hodinky asi víc než dost.