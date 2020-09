Vyzkoušeli jsme: Honor 9X Pro

Tři věci jsou na Honoru 9X Pro nejzajímavější – krásné provedení zadního panelu, které ukazuje v magických barvách X, vysouvací selfie kamera a absence GMS (Google Mobile Services), tedy předinstalovaných aplikací jako Google Play Store, Gmail, Chrome, YouTube nebo třeba Google Pay.

Pro někoho to může znamenat zásadní problém, pro někoho nepříjemnou, ale zvládnutelnou komplikaci, pro jiného zase vůbec žádný problém.

Možná i proto, že Honor začal spolupracovat se Seznam.cz a snaží se googlovské aplikace nahradit právě seznamáckými. Ze služeb Seznamu nepoužívám vůbec nic, takže jsem nic z toho nevyužil.

Ačkoliv se Honor, potažmo Huawei snaží nějak obejít restrikce a do mobilů aplikace z Google Play dostat, není to úplně komfortní. Musíte si do mobilu nainstalovat aplikaci Petal Search, která vám pak pomůže najít příslušnou aplikaci a nabídne ke stažení instalační .apk soubor. Funguje to tak třeba u Facebooku, ale už ne u YouTube nebo Google Pay.

Honor má proto s Huawei vlastní obchod s aplikacemi, kam se snaží nalákat nejrůznější vývojáře, aby chybějící nabídku aplikací svým uživatelům kompenzoval. V AppGallery jsou tak ke stažení desítky tisíc klonů aplikací, které uživatelé znají z Google Play.

Na českých mobilních telefonech v AppGallery se nejvíce stahuje Televize Seznam, následují Mapy.cz a Windy.com. Mezi nejoblíbenější aplikace v ČR dále patří mall.tv, CZC.cz, Kupi.cz, FlashScore - livescore, doNET.TV, Seznam.cz nebo třeba Klara weather, CSFD.cz a Novinky.cz.

V AppGallery čile publikují své výtvory také čeští vývojáři. Za rok 2020 přispěli do AppGallery téměř dvěma stovkami aplikací. Naopak odmítnutých aplikací je zhruba pětina z celkového počtu. Od začátku června je nejvíce nových českých aplikací v kategoriích financí, vzdělávání a her, přičemž za tuto dobu celkový počet nových přírůstků dosahuje téměř devadesáti.

A jaký je samotný telefon? Je opravdu velký, displej je velmi prostorný, a navíc mu neubírá místo žádná čočka přední kamery, neboť ta se skrývá ve vyjížděcím šuplíku na horní hraně. Za mne to je nešikovná konstrukce – chvíli to trvá, než se kamera vysune/zasune, není to moc ergonomické, navíc je to nadbytečný mechanismus, který bude náchylnější k poškození a zanesením nečistotami.

Zadní fotoaparát fotí obstojně i v noci, což je ostatně výkladní skříň čínské značky, i když ne tak skvěle jako top modely Honoru či Huawei.

Z konstrukčního hlediska ještě za zmínku stojí integrovaná čtečka prstů, která není v displeji, ale z boku mobilu. Pro praváky ideální záležitost, za mne daleko lepší než čtečky v displeji.

Slabší je baterie. Tedy, ne že by vydržela málo, vydrží hodně. Ale pomalinku se nabíjí byť je to s USB-C konektorem, 10W nabíječka totiž není žádný zázrak a dnes jsme již zvyknutí na jiné lahůdky.

Dále je pak telefon vybaven klasickými věcmi jako Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC i GPS, GLONASS nebo BDS. NFC je zatím pro většinu uživatelů vzhledem k SW výbavě k ničemu, za to vás třeba potěší, že místo videí z YouTube můžete poslouchat FM rádio, to se už jen tam nevidí. Ale potřebujete k němu drátová sluchátka s jackem.

Pochvalu si zaslouží i výkonný chipset, ale sráží ho zastaralý android 9.

Honor 9X Pro není špatný telefon, obzvlášť s přihlédnutím k cenovce, ale musíte si rozmyslet, jestli vám absence GMS za to stojí či nikoliv.