Vyzkoušeli jsme: Huawei Matebook 13

Matebook 13 je nejmenší model z letošní řady přenosných počítačů, které od loňska čínská značka prodává i v Česku.

Protože je nejmenší, je také nejkompaktnější. Není to žádný velký rychlík, který si poradí s velkou zátěží. Spíš na kancelářskou práci, na kterou je vhodný poměr stran displeje 3:2 než obligátních 16:9. Jako bonus je příjemná váha, kterou výrobce stlačil na 1,3 kilogramu, takže je to stroj skutečně dlouhodobě přenosný.

Bohužel jako daň za malé rozměry a nízkou váhu je slabší baterie - 41.7Wh, která nedosahuje výdrže, jakou bychom si představovali. V plném nasazení se vejde do zhruba do sedmi hodin práce bez přísunu čerstvého proudu. Ten navíc může být dodáván jen do jednoho ze dvou přítomných USB-C portů (na každé straně je jeden, ale pro nabíjení slouží jen ten vlevo, na druhé straně od zapínacího tlačítka). Za čtvrthodinku nabíjení dostanete do laptopu dost energie, aby vydržel pracovat zhruba dvě hodiny (pokud ho nabíjíte z nuly, samozřejmě).

Kromě dvou USB-C portů má Matebook ještě jack pro headset.

Zapínací tlačítko si mimochodem udrželo vlastnost z předchozích modelů, a to sice integrovanou čtečku otisků prstů. Naopak zmizela kamera původně umístěná mezi funkčními F klávesami. Řešení to je sice z hlediska bezpečnosti zajímavé, ale pro majitele notebooku je výsledný obraz z podhledu nepříliš lichotivý. Kamera je tak nyní na standardním místě uprostřed nad displejem.

IPS displej samotný je lesklý, jak už jsem zmínil ve formátu 3:2 a samozřejmě dotykový.

Nejsem si úplně jistý, jaký model stroje se ke mně dostal, resp. jestli to je přístroj určený pro český trh. Na tuzemském trhu se totiž prodává (alespoň podle webu výrobce a prodejců) jen verze procesorem Intel Core i5 a nedotykovou obrazovkou, ale testovaná varianta je v konfiguraci i7 desáté generace, 16 GB RAM a 512 GB SSD. Tuto verzi uvádí Huawei jen na svých anglických stránkách. Navíc tato varianta je právě s dotykovou obrazovkou.

Podle zpráv z českého zastoupení Huawei jde o výjimku potvrzující pravdilo. Do české oficiální distribuce se má dostat jen notebook s procesorem AMD, te intelovský je k mání jen na webových stránkách výrobce.

Huawei dodává Matebook 13 se dvěma grafickými kartami – buď GeForce MX250 nebo („náš“) Intel UHD Graphics 620.

Není tedy ani jasné, kolik takový model stojí. Pro ilustraci ten ve variantě s AMD Ryzen a nedotykovým displejem stojí zhruba 20 000 korun. Pokud by byla cena taková, nebo velmi blízká, šlo by zajímavý kus HW s vynikajícím poměrem cena výkon. Varianta s iCore 7 by měla stát na eshopu výrobce zrhuba 24 tisíc korun, což je velmi slušná cena.

K tomu navíc připočtěte ještě dodatečnou fičuru, kterou ocení jen majitelé mobilních telefonů Huawei nebo Honor – Huawei Share. Ta nabízí rychlý bezdrátový přenos dat mezi smartphonem a počítačem.