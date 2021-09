Vyzkoušeli jsme: Huawei MatePad 11

První novinka v nabídce Huawei s operačním systémem HarmonyOS byly našlápnuté hodinky Huawei Watch 3 Pro. Tam nebyl operační systém nijak zásadní. Jednak proto, že na hodinky moc aplikací nepotřebujete a druhak to prostě všechno funguje.

Ale s tabletem je to jinak. Ne že by nefungoval, to nemohu říct, ale aplikací na něj potřebujete více a je ideální, když se synchronizuje s dalšími domácími zařízeními. A to se produktem, kde nejdou aplikace od Googlu dost dobře nejde. Ne že by to úplně nešlo, ale není to komfortní. Huawei na nabídce ekosystému kolem HarmonyOS hodně zapracoval, ale prostě to není ono. Z mého pohledu zásadně nejvíc chybí aplikace YouTube Kids.

Kromě toho si ale člověk vlastně nemá na co stěžovat. Tablet je to rychlý, výkonný, vydrží obstojně dlouho fungovat na baterii. Na tablet má obdivuhodně výkonné reproduktory, kam se na něj hrabou některá zařízení 2 v 1 s operačním systémem Windows od renomovaných výrobců. MataPad 11 má totiž zvukový systém Harman Kardon se čtyřmi reproduktory a fakt fungují.

Za vyzdvihnutí stojí i displej s obnovací frekvencí 120 Hz a rozlišením FullView. O výkon se stará osmijádrový 7nm čipset Qualcomm Snapdragon 865 a 6 GB paměť RAM. Kombinace je to víc než dostatečná prakticky na cokoliv, co můžete na tabletu s HarmonyOS dělat. MatePad 11 umí osedlat i Wi-Fi 6 s duální frekvencí, a baterie nabízí kapacitu 7250 mAh. Výkonu a výdrže je tu prostě dost. O další hardwarové výbavě – fotoaparátu nemá cenu se příliš bavit, je to takový výbava z nutnosti, nečekejte žádnou bombu z Huawei Mate 40 nebo tak něco.

Jako bonus ke každému tabletu nabízí výrobce ještě magnetickou klávesnici, která funguje zároveň i jako ochranný obal a konvertuje zařízení i na praktický pracovní nástroj, kde můžete dobře vyřizovat třeba e-maily.

Druhým bonusem pak je pero M-Pencil druhé generace, se kterým lze nahradit inteligentnějším způsobem počítačovou myš.

Oželíte-li GMS (Google Mobile Services) tak Huawei MatePad 11 stojí za zvážení. Jako cestovní nástroj přehrávání videa nebo hudby je víc než dobrý.