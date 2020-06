Vyzkoušeli jsme: Huawei MatePad Pro

Chcete pořádný nadupaný tablet, který se obrazně řečeno trhá asfalt na silnici a nechcete používat ekosystém Applu? Tak máte prakticky jedinou možnost – upsat se do ekosystému Googlu a pořídit si nějaký svižný tablet s androidem.

Anebo si pořídit Huawei Matepad Pro. Pravda, běží také na androidu, ale to je tak jediné, co v komfortním provedení můžete od Googlu do MatePadu dostat. I na tento kousek HW totiž dopadají sankce americké administrativy a Huawei tak nemá nárok na přístup k aplikacím nejen od Googlu, ale ani třeba Facebooku.

Za 16 000 si pořídíte opravdu silný stroj, který ale bohužel pro většinu uživatelů asi bude kulhat na jednu a možná i obě nohy.

Jasně, přes webový prohlížeč se do Gmailu, Google Maps nebo na Facebook dostanete, ale není to pohodlné ani příliš funkční.

Aplikace do tabletu dostanete buď pokoutním způsobem stažením APK souborů nebo z oficiálního Huawei AppGallery. Kde jsou sice už tisíce aplikací, ale pro českého uživatele to není zatím žádná hitparáda a asi ani jen tak nebude, i když se Huawei snaží.

Pokud se ale přes tyto nedostatky přenesete, čeká vás neskutečná nálož síly. Tablet k z obrazení používá 11palcový IPS displej s tenkými rámečky a rozlišením 2 560 × 1 600 bodů, takže displej je skoro přes celou čelní plochu, zabírá 90 procent.

Hudební nadšence potěší čtveřice vestavěných hlasitých reproduktorů Harman Kardon. Výkon dodává nejsilnější firemní procesor Kirin 990 s podporou 5G sítí. V Česku je k sehnání ve variantě 6 GB RAM + 128 GB vnitřní paměti, přičemž vnitřní úložiště lze rozšířit paměťovou kartou (typ NM Card, maximálně do velikosti 256 GB).

Výdrž je impozantní, obří baterie v překvapivě malém těle má kapacitu 7 250 mAh a podporuje rychlejší 40W drátové dobíjení a vůbec poprvé u tabletu i bezdrátové. Baterka vydrží i při poměrně náročném užívání téměř dva dny.

Zadní fotoaparát má rozlišení 13 Mpx, přední kamera je osmimegapixelová bez autofokusu.

Huawei samozřejmě hodně stojí o vytvoření funkčního ekosystému, a proto podporuje rychlé přenášení souborů mezi svými mobily a tabletem. Plocha mobilu se dokonce po připojení přístrojů zobrazí na displeji tabletu.

Huawei prodává tablet v Česku už měsíc za 15 999 Kč, jako bonus dává pero M-pencil stylus a klávesnici.

Jestli je pro vás 16 tisíc korun za našlapaný tablet s bohatým příslušenstvím a ořezaným softwarem hodně nebo akorát, se musíte rozhodnout sami.