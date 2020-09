Vyzkoušeli jsme: Huawei Watch GT 2 Pro

Co je dobré, to neměň. Toho se držel Huawei s novými hodinkami Watch GT 2 Pro, protože u nich zachoval monstrózní výdrž, kdy na jedno nabití vydrží v běžném provozu fungovat přes deset dnů (i při občasném zapíná GPS a soustavném monitorování tepu či hladiny stresu.

Naopak se změnil vzhled – přibylo zejména safírové sklíčko (během týdne používání se mu nic nestalo, ani při práci na zahradě) a titanová konstrukce. Hodinky tak, obzvlášť pokud je doplníte přiloženým koženým páskem vypadají opravdu elegantně, takže mohou být i akceptovatelným doprovodem k obleku.

I kvůli alergikům mají hodinky zadní kryt z keramiky. Ten je dobrý i k tomu, že se skrze něj dají hodinky bezdrátově dobíjet, ať již třeba přiloženou UBS-C nabíječkou nebo reverzním nabíjením z mobilu, stačí jen aby zařízení podporovalo QI systém. Jdou tak třeba nabíjet z mobilu Samsung.

Na ciferníku o průměru 44 mm je možné nastavit si přes 200 různých motivů pro měření času.

Vnitřní vybavení hodinek se dost podobá předchozím modelům stejné značky nebo té sesterské Honor. Přibylo několik nových sportů, takže hodinky jich zvládají monitorovat stovku, ale i tak by si to zasloužilo vylepšení – kupříkladu GPS při zapnutém sportovním režimu funguje jen u některých sportů, třeba při jízdě na paddleboardu se z neznámého důvodu nespouští. Vysoká voděodolnost do 5 ATM umožňuje sledovat tep dokonce během plavání. Nepřetržitý monitoring tak může upozornit třeba na srdeční vady. Hodinky ale nenabízejí EKG.

Vylepšil se také monitoring spánku, respektive budík, který už dokáže budit nikoliv jen v přesný čas, ale v intervalu podle kvality spánku.

Huawei Watch GT 2 Pro jsou trošku dražší (7 999 Kč) než minulý model, ale pořád je to cena akceptovatelná. Dostanete hodinky, které ukáží čas, zmonitorují vaši aktivitu, zobrazí notifikace z telefonu, lze pomocí reproduktoru a mikrofonu přes ně volat… A ještě dobře vypadají.