Vyzkoušeli jsme: Jako první redakce jsme měli na test Huawei Watch 3 Pro – Titanium

Huawei za posledních několik měsíců značně ustoupil ze slávy. Tvrdé embargo ze strany americké administrativy prakticky poslalo k ledu prodeje mobilních telefonů mimo Čínu, už se ani tak příliš nedaří ani divizi enterprise.

Huawei tak zůstává jako výkladní skříň nositelná elektronika. A hvězdou nabídky jsou čerstvé Huawei Watch 3 Pro – Titanium, třetí generace hodinek v titanovém provedení, která stojí na vrcholu řetězce s cenou kolem 15 tisíc korun.

Jako vůbec první redakce v ČR jsme dostali tito luxusní „digitálky“ ve společenském provedení k vyzkoušení. Bohužel, ačkoliv se dá kovový řemínek upravovat pomocí odebíracích článků, ani nejmenší velikost nebyla dostatečně malá na to, aby mi hodinky pevně seděly na ruce. Výrobce s tím naštěstí počítá a v prodejním balení je i klasický gumový náramek, který na testovací nošení stačí. Ale v případě nákupu hodinek by musel přijít na řadu hodinář, protože proč mít kovový řemínek a nosit gumový?

Další komplikace přišla s párováním s mobilem. Aktuálně používám Realme GT, kde mám i aplikaci Zdraví, která slouží k párování nositelné elektroniky značek Huawei a Honor. Třebaže Google Play nenabízel žádnou aktualizaci aplikace, ta ji zatvrzele vyžadovala. Nakonec nezbylo než aplikaci kompletně smazat a nainstalovat ji z Huawei AppGallery, potom už vše fungovalo a hodinky se připojily.

Oproti předchozím verzím přibyla otočná korunka se snímačem tlaku, která kromě dotykového displeje slouží k ovládání, hodí se to zejména za deště, plavání či třeba sprchování. Je to jednoznačné plus. Zároveň se rozšířil počet aplikací, které mohou být na hodinkách nainstalované, čímž se trochu zkomplikovalo jejich ovládání, ale není to nic zásadně špatného, majitelé Apple Watch by mohli vyprávět. Bohužel z ovládání spodního tlačítka zmizela fukce zapínání baterky, což je moje nejoblíbenější. Naopak z HW funkcí přibylo měření teploty kůže, ale to je velmi orientační, za dobu testu mi nenaměřily hodinky více než 35,7 stupně.

Nová je také nabíječka, je bezdrátová a tedy nabíječky předchozích modelů vám budou k ničemu. Za to můžete v nouzi hodinky nabít třeba jiným smartphonem.

Prodloužila se výdrž baterie, Huawei tvrdí, že to může být až tři týdny. Což se nám zatím nepovedlo v praxi potvrdit, protože tak dlouho je zatím k dispozici nemáme. Ale procenta zatím mizí velmi pomalu, takže možná bude v případě velmi střídmého používání možné se na tuto časovou hranici dostat. Jinak standardní doba výdrže podle intenzity používání je tři dny až týden. O delší provoz na nabití se stará patentovaná technologie, kdy procesor má dvě jádra, která současně napájejí displej a sdílejí práci mezi sebou, aby šetřila co nejvíce energie. První jádro je zodpovědné za všechny senzory a provoz na pozadí, zatímco druhé je aktivováno ve chvíli, když hodinky aktivně používáte. Plynulé přepínání mezi jádry zajišťuje, že se hodinky přizpůsobují stylu uživatele a prodlužuje fungování v porovnání se zařízením s jednojádrovým procesorem.

Hodinky tedy pohání čipset Kirin A1, který má k dispozici dva GB operační paměti a 16 GB interního uložiště. Konektivita zahrnuje služby polohy (duální A-GPS, Glonass, BDS, Galileo, QZSS) a Bluetooth 5.2. Je tu i NFC ale to funguje jen v Číně.

Hodinky mají místo androidu jako operační systém HarmonyOS z laboratoří Huawei, upřímně ale si řádného velkého rozdílu kromě úvodní startovací nabídky nevšimnete. Určitě ale zaznamenáte značnou změnu v AMOLED displeji s úhlopříčkou 1,43 palce a vysokým rozlišením 466 x 466 pixelů. Je zkrátka parádní.

Byť jsou hodinky myšleny jako společensko-pracovní nástroj, uplatní se i při sportu. O GPS a dalších senzorech už byla řeč, k tomu navíc ve sportovním režimu dovedou monitorovat výkon ve více než stovce sportů. A také nabízejí zajímavého trenéra pro běžecké kurzy, který vás nenechá se na trati flákat.

Vzhledově hodinky vypadají odolně, krycí sklíčko je safírové, takže by mělo nějaké hrubší zacházení vydržet, ať už při sportu nebo nějakých venkovních aktivitách. Jedinou zásadní výtku, kterou bych k hodinkám měl, je práce s notifikacemi e-mailů, SMS nebo z jiných aplikací. Stálo to je jednosměrná komunikace, na e-maily či SMS nemůžete bohužel z hodinek reagovat. Výjimkou jsou telefonní hovory, které jde přes hodinky uskutečnit.

Jinak jim není co vytknout, zcela určitě patří na vrchol nabídky nositelné elektroniky.