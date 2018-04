Vyzkoušeli jsme: Kamera pro dobrodruhy Xiaomi YI 4K+ Action Camera

Značku Xiaomi ještě celkem nedávno nikdo neznal, dnes patří k největším a nejuznávanějším výrobcům spotřební elektroniky. Vznikla v roce 2007, po sedmi letech existence se dostala do nejužší světové špičky co do počtu vyráběných telefonů. Brzy ale zbrousila do oblasti fit náramků, postupně portfolio rozšiřovala dál, takže outdoorová kamera není žádným překvapením. Však z toho téměř neotřesitelný držitel pozice světové jedničky GoPro nemá žádnou radost.

Typ YI 4K+ patří v repertoáru Xiaomi k těm dražším, včetně příslušenství se dá pořídit za necelých 7300,- Kč. Do příslušenství počítáme především hermeticky uzavřený plastový box, s nímž se dá potápět až do hloubky 40 metrů a napájecí USB-C kabel. K přenosu obrazu ale poslouží i možnost připojení Wi-Fi, anebo Bluetooth. Tím se dá aktivovat i dálková spoušť.

Výsledkem snímání objektivu se záběrem 1550 je obrázek s rozlišením 3840x2160px, tedy ve 4K, s frekvencí 60 snímků za vteřinu. Záznam se ukládá na kartu MicroSD, možné je použít kapacitu až 128 GB, tedy víc než dostatečnou. K tomu připočtěme baterii s kapacitou 1400 mAh, to spolehlivě postačí na hodinu záznamu. Výrobce sice uvádí dvojnásobek, tím už si ale nejsme jistí.

Obrázek je skutečně brilantní, dokonce i při přepnutí do režimu HD, ostrosti záběrů objektivu, který nepůsobí na první pohled moc důvěryhodně, není co vytknout. Totéž platí o barevném podání.

Na zadní straně našel místo 2,2´´ dotykový displej, ten slouží i k nastavování snímacího režimu. Kamera totiž umí i zpomalené záběry až do hodnoty 240 fps.

Jenže právě displej je hlavním kamenem úrazu. Zejména při uložení do boxu je obrázek na něm málo čitelný, takže kameraman se musí spolehnout spíš na intuici než přesné zacílení záběru. Hned vedle displeje umístili titěrnou modrou kontrolku signalizující, zda je právě záběr aktivní. I ta je tak nepatrná, že na slunci nebo pod vodou, si nikdy nelze být jistý, zda stisknutím spouště jsme právě záběr zapnuli, či vypnuli. Akustický signál není pod vodou slyšet.

Zabudovaný systém elektronické stabilizace obrazu při kompozici vydatně pomáhá a částečně tak eliminuje nesnadnost kontroly zarámování záběru.

Fixfocus umožňuje natáčet – anebo po přepnutí do fotografického režimu snímat fotky – i při velmi nepříznivých světelných podmínkách. Tady pak přichází ke slovu velmi široký záběr, protože není nutné mířit úplně přesně. To ovšem vyžaduje patřičné vybavení pro postprodukci, protože oříznutí fotky, anebo videozáběru, je nutnost. Naštěstí je kvalita obrazu tak vysoká – zejména v režimu 4K – že zvětšení zbylého záběru není na kvalitě vůbec znát.

Kameru lze samozřejmě využít nejen pod vodou, ale i v prachu a podobně. Průhledný box, který propouštěním světla nic neubírá na kvalitě, funguje spolehlivě. Je třeba se s ním naučit pracovat, protože při prvním vkládání kamery musí kameraman postupovat poněkud brutálně. Zámek vypadá sice subtilně, ale vydrží hodně, takže lze (a je to třeba) při zavírání vynaložit opravdu hrubou sílu. I to svědčí o faktu, že je zařízení určené pro opravdu drsné podmínky.

Kamer tohoto typu je na trhu víc, ale xiaomi patří k tomu nejlepšímu. Stejně jako u telefonů vyniká zpracováním, jednoduchostí a spolehlivostí. Důležitá je konektivita, třebaže asi ne všechno se dá bezezbytku využít, například ovládání mobilem. Ke kladům rozhodně patří vysoká kvalita obrazu a možnost slowmotion. Neobyčejně široký záběr umožňuje dodatečně precizovat záběr při střihu, dobrý střihový software je pro žádoucí výsledek naprosto nezbytný. Mezi nedostatky musíme zahrnout málo komfortní čitelnost displeje, hlavně pod vodou, a především naprosto nedostatečnou identifikaci zapnutí záběru vlivem miniaturní a nejasné kontrolky. Vrátíme-li se k titulku, pak slovo „dobrodruh“ se vztahuje nejen na prostředí využití, ale i napětí, zda a co jsme vlastně natočili.

Při troše praxe, zejména s rámováním záběru, lze však docílit velmi dobrých výsledků. Možnost pořízení dalšího příslušenství, zejména držáků a rukojetí, škálu využití ještě rozšiřuje, třeba do sfér motorismu, cyklistiky nebo lyžování.

Kameru k testu zapůjčil obchod xiaomimobile.cz.