Vyzkoušeli jsme: Levná čínská hudba do ticha ze sluchátek Cowin SE7

Ideálním prostorem pro vyzkoušení bezdrátových sluchátek s aktivním potlačením ruchu je samozřejmě letadlo. Takovou příležitost jsem bohužel nedostal, tak jsem vzal za vděk alespoň dvanáctihodinovou cestou dodávkou do Itálie. Zvukově je to dost podobné. Hluk z dvoulitrového turbodieselu vytáčeného často na maximálku je velmi intenzivní.

No, v Cowinech SE7 jsem se zapnutým potlačením ruchu hluboké dunění moc nevnímal. Bylo mnohem tišší, celkem utopené. Prostě komfortnější cestování. Upřímně, ale moc jsem nevnímal ani hudbu. Ne že bych ji neslyšel, to ne, hrají hezky nahlas, ale tak nějak nevýrazně. Žádný hluboký umělecký zážitek to tedy není. Kvalita hudebního podání se zlepší, když se potlačení okolních ruchů vypne, ale proč by to někdo dělal, že?

Leda vlastně kdyby mu docházely baterky, které si mimochodem s tou dlouhou cestou poradily. Pravděpodobně by zvládly na jedno nabití i cestu zpět, ale to jsem nechtěl riskovat. Pro prodloužení výdrže se dá bezdrátový přenos nahradit kabelem, který je v balení. Bez potlačení hluku hrají sluchátka mnohem lépe, zvuky jsou výraznější, ale zase obecně je hudba dle mého názoru tišší.

Příjemné je, že sluchátka umí hrát také pomocí Bluetooth a nemají žádné zpoždění zvuku, čili při sledování filmu neruší nějakým opožděním zvukem, který by nebyl synchronizovaný s dějem na obrazovce.

Na dlouhých cestách je také nutné pohodlí, k čemu jsou sluchátka, která nabízejí ticho, když se nedají dlouho nosit. Tady není žádný problém, jsou lehoučká a měkce polstrované, takže vydrží na hlavě dlouho bez nějakého diskomfortu.

Mimochodem, počítá se samozřejmě, že primárním použití bude s mobilním telefonem, takže proto mají sluchátka tlačítko pro přijmutí/odmítnutí/zavěšení hovoru. A kdo často létá, určitě ocení přiložení adaptér pro připojení sluchátek do konektorů v područce leteckého sedadla.

A abych nezapomněl, to celé výše bylo sepsáno zejména s vědomím, že sluchátka stojí méně než dva tisíce korun. A to je prostě znatelná výhoda.