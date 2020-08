Vyzkoušeli jsme: Monstrózní powerbanka AlzaPower Station PS450

Na běžné denní používání powerbanka AlzaPower Station PS450 rozhodně není, však váží 5,5 kilogramu. Ale na takový vícedenní výlet autem nebo třeba na chalupu je to ideální zásobárna energie.

Vzal jsem ji na čtyřdenní výlet do chorvatského Hvaru obytným vanem. Bohatě postačila (bez dobíjení) na intenzivní nabíjení tří mobilů, chytrých hodinek, tabletů a večerní a ranní diskotéku. Při týdenním pobytu na místě pak posloužila jako dobíjecí stanice pro čtyři rodiny třeba u moře a hudební kulisa po celé dny a večery (to jsme ji už dobíjeli).

A co tedy AlzaPower Station PS450 umí? Jak bylo předesláno, její kapacita je 124 800 mAh, což je úctyhodné. K tomu má dvě klasické AC zásuvky o maximálním příkonu 300 W (po dobu dvou sekund až 600 W), 1xUSB-A QC3, 1x USB-C PD, 2x USB-A, CL autozásuvku, 3x DC 5521 výstup (jejichž přítomnost jsem prostě nepochopil).

Zdá se to jako bohaté vybavení, ale vidět, že to produkt již rok v nabídce Alzy. Dnes bych očekával širší nabídku USB portů (zejména USB-C), klidně na úkor všech nysmyslných DC portů. Stejně tak bych očekával i možnost nabíjení přes USB-C. Ale s pořádným adaptérem, aby nabíjení netrvalo týden.

K doplňkovému vybavení patří reproduktor a LED světlo. Reproduktor není žádný zázrak, ale na kempování je dostatečný – jen jeho užívání je občas komplikované, zejména neustále odpojování PS450 od zdroje hudby, které je navíc doprovázeno neuvěřitelně hlasitým pípáním.

LED světlo naopak je nadmíru výkonné (naštěstí lze zvolit intenzita). Provoz nabíječky je velmi tichý, do okamžiku, než zapnete i AC zásuvky, v tom případě powerbanka v nejasných intervalech spouští větrák, a to i v případě, kdy do zapnuté AC zásuvky není zapojen žádný spotřebič.

Lepší ukazatel by si zasloužilo i zobrazení stavu nabití powerbanky, čtyři diody stavu možná dostačí na krabičku o 20 000 mAh, ale ne na takovou to mašinu.

Možná to vypadá, že AlzaPower Station PS450 zanechala dojem spíše horší než lepší. Ale není to pravda, mít na cestách s sebou skoro 130 000 mAh v ceně 10 000 korun je prostě super. A musím říct, že mi v našem vanu bude chybět.