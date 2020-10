Vyzkoušeli jsme: Realme 7 pro

Za necelých osm tisíc korun dostane hodně muziky. Pokud si tedy koupíte mobil Realme 7 Pro, který by podle výbavy klidně mohl obhájit i vyšší cenovku. Najdete tu 128 GB vnitřní paměti, 8 GB RAM, Qualcomm Snapdragon 720G (bez podpory sítí 5G, ale pořád druhá nejvyšší řada procesorů Qualcommu), slot pro dvě SIM karty a také micro SD kartu, čtyřčočkový fotoaparát na zadní straně a jeden na přední. A jako třešinka na dortu superrychlé nabíjení VOOC SuperDart Charge, které podporuje nabíjecí výkon až 65 W, případně 18watové Qualcomm Quick Charge a akumulátor s kapacitou 4 500mAh.

V praxi to znamená, že smartphone je rychlý, docela dobře fotí a hlavně ho nabijete za 12 minut zhruba na polovinu (z nuly) a do plna za půlhoďku a pětiminutovku. To je prostě geniální záležitost, odpadne tak třeba celonoční nabíjení, které baterii nedělá dobře. Stačí ho dát ráno při snídani do nabíječky a při odchodu do práce máte 100 %. Zní to jako banální záležitost, ale když si to vyzkoušíte, zjistíte, že to je geniální věc – stačí deset minut v zásuvce a zase jste na půlden zachráněni.

Z foto výbavy je základním kamenem hlavní 64Mpx snímač Sony IMX682 (1/1,72”, f/1.8), na který se můžete v běžných podmínkách spolehnout a za šera neudělá ostudu. Pak tu je 8Mpx s ultraširokoúhlým objektivem a makroobjektiv s rozlišením 2Mpx makroobjektiv pro focení do čtyř centimetrů. Na selfie fotografie nabízí Realme 7 Pro 32Mpx objektiv schovaný pod displejem.

V displeji je také ukrytá čtečka prstů, která mne tradičně příliš neoslovuje. Lepší řešení z amne bylo v boku telefonu jako to měl třeba model Realme X2 Pro. Případně samozřejmě funguje i odemykání pomocí obličeje.

Odpůrce nových pořádků možná potěší klasický audiojack a samostatný slot pro microSD kartu, která nekanibalizuje slot pro druhou SIM kartu.

Bonusem už je pak obyčejné průhledné pouzdro na mobil, které mnozí výrobci už přestali k telefonům dodávat.