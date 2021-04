Vyzkoušeli jsme: Realme 8 pro

Překvapivě utopené objektivy do těla smartphonu a výrazný nápis na zadní straně – to jsou dvě věci, kterých si všimnete na první pohled na telefonu Realme 8 pro. A váš dojem se ještě umocní, když zjistíte, že se v mobilu skrývá 108 MPx fotoaparát.

Jinak jsou vnitřnosti prakticky stejné (Snapdragon 720G, 8 GB RAM, 128 GB), jako bývaly v posledních dvou generacích tohoto telefonu střední třídy. A tak zatímco první ta první generace byl super našlapaný mobil za vynikající cenu, teď už je to je jen spolehlivě fungující telefon střední třídy za rozumnou cenu s fotoaparátem s obrovským rozlišením.

Jestli to k úspěchu bude stačit nebo ne, budou rozhodovat zákazníci.

Za mne je pozitivem skoro čistý android, který udržuje již nepříliš výkonné vnitřnosti ve zdravém a svižném pohybu. Nenajdete tu žádný softwarový bordel, kterého se nemůžete se zbavit, ačkoli ho nechcete a nepoužíváte.

Dalším pozitivem je masivní nabíječka v prodejním balení, která dokáže pouštět až 60 W, byť mobil k superrychlemu nabíjení využije jen 50 W. I tak je nabitý z nuly na 100 za 30 minut. Bohužel, disponuje jakousi funkcí inteligentního nabíjení – když ho přes noc dáte do nabíječky, slibuje je, že se časem naučí, aby byl ráno připraven na 100 %, aniž by ničil baterii neustálým přísunem proudu. V praxi to moc nefunguje, i po dvou týdnech pravidelného odpojování telefonu od nabíječky kolem 9 hodiny ranní byla baterie na 85 %. I tak je ale baterie držák, vydrží toho opravdu dost. A když to náhodou nevyjde, stačí chvilka v zásuvce pro rychlé osvěžení

Zvyk vyžaduje také odemykání obrazovky pomocí otisku prstů, chvíli to trvá, než to začne opravdu spolehlivě fungovat.

A co to focení? V mobilu je klasická sestava hlavního objektivu (108 MPx), širokoúhlý objektiv (8Mpx), makro a černobílé objektivy po 2 Mpx a přední fotoaparát 16 MPx. Focení nebyla nikdy velká sláva u Realme a ani tady to nejsou zrovna zázraky. Ale nesmíme upřít snahu inženýrů z Realme o vylepšení. Není to pořád nejlepší fotomobil, ale už to není ani zdaleka žádný propadák. Nabízí tu i docela zajímavé funkce, se kterými si mohou fotonadšenci vyhrát.

Takže hledáte-li solidní telefon za solidní cenu, máte tady jednoho adepta.