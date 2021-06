Vyzkoušeli jsme: Realme GT 5G

Podívejte se na paletu mobilů ostatních značek a hledejte telefon s procesorem Qualcomm Snapdragon 888. Našli jste něco s 12 GB operační paměti 256 GB vnitřní paměti za 14 499 korun?

Nenašli. Ano, je to i proto, že telefonů s čipsetem Snapdragon 888 moc není, ale s takovou cenovkou jiný stejně jen tak nenajdete. Realme GT je navíc do 21.6. ještě zlevněné o 1500 korun. Stojí to za zvážení. Mobil je to totiž vcelku výkonný a za slušnou cenu.

Výrobce se prý při výrobě telefonu inspiroval koncepcí sportovních vozů Gran Tourismo (GT), které byly vyrobeny pro jízdu ve vysoké rychlosti na dlouhé vzdálenosti v kombinaci s výjimečným výkonem a luxusními vlastnostmi. Je fakt, že smartphone má opravdu povedený design.

Z hlediska hardwaru je zajímavý právě čipem Qualcomm Snapdragon 888, který má novou LPDDR5 RAM a rychlé úložiště UFS 3.1. Procesor je postaven na 5nm technologii a ve srovnání s předchozí generací se spolu se silnějším a větším jádrem Cortex-X1 a třemi vysoce výkonnými jádry nové generace A78 se zvýšil výkon procesoru telefonu o pětinu a spotřeba se snížila o polovinu.

Realme GT 5G využívá nový VC chladicí systém z nerezové oceli, která optimalizuje rozptyl tepla. Výrobce tvrdí, že během testování chladící systém z nerezové oceli vykazoval o 50 % vyšší chladící výkon ve srovnání s tradičním VC systémem z mědi a byl schopen snížit teplotu jádra CPU až o 15° C.

Mobil váží 186 g, asi i proto že má velkou 4 500 mAh baterii s podporou nabíjení SuperDart 65 W, což umožňuje úplné nabití telefonu za 35 minut (nabíječka je v balení). Mobil jsme měli k dispozici chvíli před oficiálním uvedením a musím říct, že výdrž nebyla úplně taková, jakou bych očekával. Na druhou stranu po zkušenostech s jinými modely stejné značky očekávám, že se výdrž postupně prodlouží s tím, jak se mobil přizpůsobuje individuálnímu stylu používání. Ať tak či tak kompenzuje to rychlým nabíjením.

Na rozdíl od dříve testovaného telefonu stejní značky model 8 integrovaná čtečka otisků prstů funguje daleko lépe, takřka bezproblémově. Ostatně celý telefon funguje spolehlivě a není mu co vytknout, možná jen že by mohl mít i slot na SD kartu, když už má šuplíček na dvě sim karty. A také tradiční výtka k fotoaparátům – zatímco hlavní objektiv Sony fotí dobře i v horším světle, ubývající dva fotoaparáty žádné zázračné fotky bohužel nenabízejí.

Musíme si ale přesto pořád připomínat cenovku telefonu a nabízený výkon. Pro někoho to určitě budou silné argumenty k nákupu.

Parametry:

Displej: 6,43palcový 120HZ Samsung Super AMOLED displej

Duální světelné senzory: Přední a zadní světelné senzory pracují s 4096 úrovněmi přizpůsobování jasu.

Konektivita: Vedle 5G pásem podporuje všechny standardní Wi-Fi a Bluetooth technologie

Zvuk: Dolby Atmos Dual stereoreproduktory, vstup pro 3,5mm jack

Fotoaparát: trojitý fotoaparát Sony s hlavním 64MPx objektivem, 16 Mpx přední fotoaparát