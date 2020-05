Vyzkoušeli jsme: Router TP-Link Archer AX6000

Internetové připojení ke dveřím bytu přestává už být v Česku zásadní problém, zejména ve velkých městech není problém s pořízením přístupové linky o 100 Mbps nebo více. Ale úzké hrdlo už je v domácích rozvodech. Ethernetové zásuvky jsou zpravidle jen v nových zástavbách a tak nezbývá než se spolehnout buď na rozvod přes elektrické vedení nebo – častěji – na Wi-Fi.

Jenže moderní online hry a streamování videí v rozlišení 4K a v dohledné době i 8K a spousta dalších zařízení vyžadují vysokou rychlost přenosu dat, pokud možno s minimální latencí. A k tomu si připočtěte zarušené Wi-Fi pásmo, kdy to kdejaký trouba pálí na maximální výkon z každého druhého bytu a uvidíte, že jste trochu v koncích.

Klasické routery standardu 802.11ac už takový provoz nezvládají, obzvlášť když potřebuje mít vysokorychlostně připojených více zařízení najednou.

Proto byl vytvořen standard 802.11ax (známý spíše pod komerčním označením Wi-Fi 6). Umožnuje připojit více takových zařízení a využívat optimální přenosové rychlosti pro každé z nich. Kromě vyšší přenosové rychlosti, až 9,6 Gbit / s, je schopen obsluhovat až 4x více zařízení najednou.

Tento standard ovládá i testovaný router TP-Link Archer AX6000. Jde o opravdu úctyhodný kus HW, který neschováte jenom do šuplíku, protože se vám tam prostě nevejde. Má osm velkých směrových antén a rozměry má 26x26x6 cm. Za to ale nabízí velký výkon, je vybavený čtyřjádrovým procesorem s 64bitovou architekturou, taktem 1,8 GHz a dvěma koprocesor. Teoretická přenosová rychlost při kombinaci dvou pásem je 5952 Mbps. V pásmu 2,4 GHz dosahuje Archer AX6000 rychlost až 1148 Mbps a pásmu 5 GHz až 4804 Mbps.

To je možné díky novým technologiím souvisejícím se standardem 802.11ax, jako jsou například 1024QAM a Long OFDM Symbol.

Nová OFDM modulace zvyšuje až čtyřikrát průměrnou propustnost v místech s vysokou hustotou provozu v porovnání se standardním routerem.

Nová technologie BSS Color zajišťuje stabilní spojení eliminací rušení okolních signálů, zatímco Beamforming a Rangeboost poskytují silnější signál pro konkrétní zařízení a ve větší vzdálenosti. Testovaný router využívá technologie 8x8 MU-MIMO a Airtime fairness, aby vyvážil nároky jednotlivých zařízení na rychlost a přenos. Inteligentní způsoby řízení určují, jakým způsobem bude router přidělovat své vysílací kapacity a distribuovat vyčleněné Wi-Fi streamy každému zařízení. Řízení pásma nasměruje klienty do méně přetíženého pásma a funkce Airtime fairness optimalizuje využití času.

Zní to sice docela strojeně, ale hlavní že to opravdu funguje. Mým domácím routerem je Turris první generace, který už holt něco za sebou. Je sice bezpečný, ale komfortnost jeho užíván a výkon už zdaleka nestačí. Při přesunech větších objemů dat uvnitř sítě se zpravidla zadýchá a vyžaduje restart, nehledě na to, že nezvládá pásmo 5 GHz.

Archer AX6000 jsem během dvoutýdenního zkoušení nedovedl ke klinické smrti, nikdy se nezadýchal, ani když jsem zkušebně přesouval celé řady televizních seriálů ve vysoké kvalitě mezi počítači nebo NAS. Router zcela určitě zvládne provoz nejen v domácnosti ale i v menších firmách.

Výrazně se zvětšilo i pokrytí bytu signálem na okrajích sítě, kdy mohla manželka i na nejvzdálenějším místě bytu od routeru bez problému absolvovat pracovní schůzky prostřednictvím videokonferencí.

Velký výkon navíc u Archeru doprovází i dobře zpracovaná mobilní aplikace, přes kterou jde router řídit – vidíte, kdo a co je vše připojeno do sítě, s jakými objemy dat pracují. Můžete na dálku jednotlivým zařízením upravovat přístup k připojení, přidělovat prioritu nebo je i úplně zablokovat.

U routeru TP-Link Archer AX6000 vidím jen dva nedostatky. Tím prvním je cena, které se pohybuje kolem 10 000 korun. Druhým je pak absence technologie OneMesh, kterou nabízí právě TP-Link a která slouží k rozšíření stejnojmenné Wi-Fi sítě po větším prostoru.

Pokud nepotřebujete větší dosah, než TP-Link Archer AX6000 nabízí, tak zařízení stojí navzdory vysoké ceně za zvážení. Pokud potřebujete vyšší dosah, počkejte (kvůli vyšší ceně) na stejný router, avšak s podporou OneMesh. Ten by měl přijít už letos.