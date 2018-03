Vyzkoušeli jsme: sluchátka Corsair HS60 Surround

Masivní, ale přitom poměrně pohodlná sluchátka, ze kterých vás nebolí hlava ani krk při delším nošení, to jsou Corsair HS60 Surround. Je to dost zvláštní, protože obsahují poměrně hodně těžkých kovových kusů. Nosí se příjemně, skořepiny jsou dost veliké (možná až moc), aby se pod ně schovaly nejedny velké uši a zároveň odstínily okolní hluk.

Pěnové lemování je na vrcholu dostatečné, kolem skořepiny by mohlo být měkčí. Co nám chybí je možnost vytočit skořepiny bokem, když si stáhnete sluchátka na krk.

Na sluchátkách je samozřejmě umístěn vypínač mikrofonu (samotný mikrofon je odepínací) a ovladač hlasitosti. Sluchátka jsou drátová a kabel s 3,5 mm jackem vede do levé strany.

I přes obyčejný kabel hrají sluchátka příjemně, neslyšíte žádné kovové ozvěny ani nepříjemní vysoké tóny či přehnané basy, na hraní je to ideální nástroj. A ten se ještě zlepší, když místo do 3,5 mm vstupu zapojíte nejprve do počítače USB stick, který podporuje 7.1 Surround a teprve do něj zapojíte sluchátka. Pak je zvukový přednes ještě lepší a obzvlášť pokud si k tomu pustíte nějakou vymazlenou počítačovou hru.

Za cenu zhruba kolem 70 eur je to hardware, který se při obnově vybavení vyplatí zvážit, i když cena není úplně nejnižší.