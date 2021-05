Vyzkoušeli jsme: smarptphone realme 8 5G

S nabíječkou, ochranným průhledným krytem a folií z výroby už nepotřebujete k realme 8 5G nic dalšího. Takový servis už vám dnes nabídne málokterá značka. Navíc, s ústupem Huaweie a Honoru, jediná jiná značka než realme, která dnes nabízí více muziky za méně peněz je Xiaomi.

Je fakt, že člověk při pohledu na technické detaily nezačne zrovna s nadšením skákat do stropu. Jako první ve své kategorii je realme 8 5G osazen čipsetem Dimensity 700 5G nové generace, který kombinuje dvě jádra Arm Cortex-A76 v osmijádrovém CPU s rychlostí až 2,2 GHz. Jsou dvě verze 4 nebo 8GB operační paměti a úložiště o velikosti 128 GB.

Model 8 není žádný megavýkonný samec, ale který by trhal rekordy, ale prakticky se nezadýchává. Ani při hraní nějakých her vás nenechá zrovna ve štychu. Snad jen při listování velkým množstvím fotografií na OneDrivu se mu občas nechce všechno zobrazit.

Výrobce považuje za největší plus samozřejmě 5G konektivitu. Což je celkem sporné, protože pro mobilní používání zcela dostačuje LTE. Ale může to být určitě bonus pro zákazníky, kteří mají mobil už jen s podporou 3G, kterážto tento rok v Česku přestane fungovat.

Mobil dál nabízí 6,5palcový Full HD+ displej s 90Hz obnovovací frekvencí, sestavu tří objektivů: primární 48Mpx objektiv, portrétní černobílou čočku a 4cm makro objektiv a přední objektiv nabízí 16 Mpx.

Já považuji za největší přínos znovuzavedení hardwarové čtečky otisku prstu, a to do pravé boční hrany. Funguje výrazně lépe než ty integrované do displeje, a hlavně je to na mnohem praktičtějším místě.

Člověk by mohl mít k realme 8 5G nějaké výhrady jako třeba lepší focení ve špatných světelných podmínkách nebo stereoreproduktory. Ale ruku na srdce, za ty peníze už toho i tak dostane majitel opravdu hodně. Za 6 500 lepší telefon s 5G prostě nekoupíte.