Vyzkoušeli jsme: Sympatický reproduktor Niceboy Raze 3 Guru

Malý válec nabízí výkon 24W a 360° zvuk, který doplňuje ještě o „Magic Button“ pro zvýraznění basů. To funguje, musím říct, že Raze 3 hraje vzhledem k velikosti pěkně, není to žádné šeptátko, které byste třeba na pláži nebo na sjezdovce snadno přeslechli. Ale doporučuji spíše Magic Button nepoužívat, zvuk je pak z reproduktoru čistší a příjemnější, zejména u mluveného slova. U hudby si ho klidně pusťte.

Není třeba se obávat, že by mu agresivní prostředí udělalo nějakou zásadní škodu. Vysoký stupeň krytí IP67 totiž zaručuje odolnost proti prachu. Díky tomu se nemusíte obávat přehrávat hudbu v prašném prostředí písku. Současně je odolný i proti vodě a neměl by ho vyřadit z provozu ani déšť či pád do vody. Ale to jsem nezkoušel.

Pozitivní je také výdrž na baterie, která může v optimálním případě dosáhnout až deseti hodin. Nám se podařilo bezdrátově hrát necelých osm, což považuji za slušný výkon. Ale sluší se dodat, že hlasitost ani zdaleka nebyla na plné pecky. Nabíjí se už samozřejmě přes moderní USB-C kabel.

Zvuk do reproduktoru dopravíte buď klasicky přes Bluetooth 5.0, případně můžete vzít za vděk USB flash diskem nebo tradičním AUX vstupem (pokud ho ještě váš telefon vůbec podporuje. Po připojení lze přes Niceboy také telefonovat nebo ho využít i jako nouzovou nabíječku. Niceboy přehrává soubory (MP3, FLAC, WMA) přímo, takže opravdu stačí jen zastrčit flash disc a klidně můžete hrát celý večer bez dalších zásahů.

Za necelých 1500 korun to není vůbec špatná koupě, očekáváte-li ovšem křišťálově čistý mohutný zvuk, hledejte jinde a za více peněz. Chcete-li robustního společníka, který vás podrží, může být Niceboy Raze 3 Guru dobrou volbou.

Technické parametry