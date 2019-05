Vyzkoušeli jsme: TL-WPA7510 KIT, internet v zásuvce

V novém bytě jsem stál před zásadním problémem, jak dostat internet v dostačující kvalitě z routeru k televizi. Wi-Fi signál byl slabý a ethernetová zásuvka na druhé straně pokoje. Nic kopat nebo vrtat se nechtělo, takže zbyla jediná volba – internet přes zásuvku.

Od tohoto řešení mne původně odrazoval fakt, že se to nehodí při využití prodlužovaček od zdroje internetu do zásuvky, obava se nakonec ukázala jako lichá. Alespoň v případě použití zařízení TP-Link TL-WPA7510 KIT. Dvě jednoduché krabičky, z nichž jedna se zapojí přes ethernetový kabel do routeru a do pak do zásuvky, druhá potom kdekoliv za hodinami do zásuvky a z ní se ethernetovým kabelem vyvede internet kam je potřeba.

Zní to jednoduše a překvapivě to jednoduše i funguje.

V mojí situaci to bylo komplikovanější o to, že nešlo zapojit TL-WPA7510 KIT přímo do zásuvky, ale muselo se tak udělat přes prodlužovačku. Ani to však zřejmě příliš neovlivnilo přenosovou rychlost, která dosahuje velmi slušných 125 Mbps mezi routerem a TV (rychlost internetového připojení na routeru je 250 Mbps), rychlost bez využití prodlužovačky nejsem schopen technicky zjistit, protože přímý přístup do zásuvky u zdroje není. Výhodou takového řešení je pak samozřejmě stabilita připojení, na rozdíl od bezdrátové varianty.

Výrobce slibuje až 1000 Mbps, ale víme, že to jsou jen teoretické rychlosti. Navíc je nutné zdůraznit, že v každém prostředí bude rychlost jiná – ovlivňuje ji řada faktorů jako typ a délka elektrického vedení.

Pro zfunkčnění celého zařízení postačí tedy zapojit powerline LAN do zásuvky a na obou HW krabičkách stisknout tlačítko párovat. Pak proběhne vše automaticky, bez nutné odbornější znalosti, a další správu lze zařídit přes poměrně slušnou a intuitivní mobilní aplikaci. V prodejním balení je jedna „základnová“ stanice a jeden extender, ty se však dají dokoupit další a rozšířit rychlou síť po kabelu do dalších místností.

Kromě přenosu internetu přes kabel poslouží TL-WPA7510 KIT i jako opakovač Wi-Fi signálu (802.11 b/g/n/ac), umí zkopírovat přesné nastavení sítě z routeru nebo vytvořit další síť třeba pro hosty, a to dokonce ve dvou pásmech (2,4 a 5 GHz) současně.

S takovým řešením rozvodu internetu jsem spokojen, nic nikde nebylo potřeba zasekávat do zdi, natahovat nové kabely, ani není nutné trávit hodiny s laborováním, jak kdeco nastavit. Jediné, co mi u TL-WPA7510 KIT chybělo, byla průchozí zásuvka, abych do základnové stanice mohl připojit další zařízení.