Vyzkoušeli jsme: TP-Link Deco X60

Ve velikém nebo členitém prostoru, který je navíc zahlcen okolními bezdrátovými sítěmi máte v podstatě dvě možnosti, jak bezproblémově připojit všechna domácí zařízení k internetu. Buď si pořídit výkonný router a několik extenderů, nebo klidně slabší router a k tomu nějaký mesh systém, jako je ten od T-Linku s kódovým označením Deco X60.

Předem je třeba říct, že Deco X60 je opravdu drahá investice – pohybuje se kolem 15 tisíc korun. Ale jak už jsem v úvodu naznačil, dostanete za to spoustu muziky.

V balení jsou tři extendery – z nichž minimálně jeden se připojuje do routeru přes klasický ethernetový kabel. Další dva strategicky rozmístíte v prostoru, kde chcete mít lepší pokrytí signálem. Tam už stačí jen zásuvka, ale v případě kabelového připojení získáte vyšší rychlosti. Pak si stáhnete příslušnou aplikaci a celou síť už spravujete výhradně přes ni. Žádná složitá nastavovaní pomocí příkazového řádku, ale pohodlná aplikace i pro lidi nepříliš technického zaměření.

Tři extendery pak po nastavení vytvoří dvě Wi-Fi sítě s obrovským dosahem. Výhodou proti klasickým extenderům bez systému mesh je skutečnost, že Wi-Fi síť má všude stejné jméno a sama si řídí, ke kterému extenderu se dané zařízení připojí podle kvality signálu. Komu jsou tři extendery málo, může si dokoupit další. Případně je sada kompatibilní s předchozími modely Deco.

Deco X60 dovede vytvořit dvě sítě – v pásmu 5 a 2,4 GHz, maximální rychlost připojení je 3000 Mbps, s tím že TP-Link Deco X60 rozděluje zmíněných 3 000 Mb/s do 2 402 Mb/s v pásmu 5 GHz a 574 Mb/s v pásmu 2,4 GHz. To znamená, že pro zařízení vyžadující rychlé a široké připojení využijete rychlejší technologii Wi-Fi6 na 5 GHz a třeba pro zařízení internetu věcí pomalejší 2,4 GHz. Tím se také zvedne bezpečnost takové domácí sítě. Silnější signál zajišťuje plynulejší připojení v rámci celého prostoru a díky technologiím OFDMA a MU-MIMO k síti připojíte mnohem až čtyřikrát více koncových zařízení než doposud.

Během asi čtrnáctidenního testu jsem nenarazil na nějaký problém nebo výpadek. Rychlosti dosahované nejen ve vnitřní síti byly uspokojivé, a to i při vícenásobných přenosech velkých objemů dat mezi počítači, NAS i televizory.

Jako řešení domácí sítě je to skvělý produkt, který i dobře vypadá. Ne nadarmo dostal od redakce ocenění IT produkt roku 2020. Jen se musíte rozhodnout, jestli vám za to ty peníze stojí.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Standard: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax

Rychlost datového přenosu: 2,4 GHz - 574 Mbit/s, 5 GHz - 2402 Mbit/s

Anténa: 4 x integrovaná anténa

Porty: 2 x Gigabit Ethernet RJ-45 (WAN/LAN)

Frekvenční pásmo: 2,4 GHz, 5 GHz

Zabezpečení: WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3

Podpora PoE: ne

Rozměry: 114 x 110 x 110 mm