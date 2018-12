Vyzkoušeli jsme: Xiaomi Mi Band 3

Předchozí dvě generace náramků Xiaomi patřily k prodejním hitům a nejinak je tomu i u trojky. Ta je zase o hodně lepší než předchozí dvě. Přestože je náramek větší, pohodlně se nosí, k čemuž přispívá i příjemný silikonový náramek. Za celou dobu, co jsme ho nosili, se ani jednou samovolně nerozepnul. Naštěstí je také vodotěsný, takže v s ním klidně můžete do sprchy nebo do vany, do konce i do bazénu, ale na potápění byste si ho zase už brát neměli. My ho vzali i do sauny a do ledového bazénku a také přežil bez úhony. Což se o některých jiných náramcích říci nedalo.

Vetší Oled displej je poměrně dobře čitelný i na slunci, navíc je dotykový a Mi Band 3 se tak přes něj ovládat. Nemusíte slepě spoléhat už jen na mobilní aplikaci, jako kdysi u jedničky. Navíc je tu i tlačítko, které má také své funkce, kromě přepínání mezi jednotlivými zobrazeními dovede třeba ukončit hovor. Trochu trable s ovládáním jsou v případě mokrého displeje, ale to mají všechny dotyková zařízení.

A co tedy na displeji náramku všechno najdete?

Je toho dost, od času a data, přes klasické záležitosti jako počet kroků, vzdálenost, spálené kalorie, přes srdeční tep, aktuální počasí až po stopky, vyhledání telefonu a notifikace z mobilu.

To samé pak samozřejmě i v aplikaci, ale tam ještě navíc také detailní rozbory a dlouhodobé statistiky. K tomu tam navíc uvidíte, jak a kolik toho naspíte. Nejen pohyb je totiž nutný pro zdraví, ale i dostatek kvalitního spánku.

Aplikace je samozřejmě zadarmo ke stažení a s mobilem se páruje rychle přes NFC. Mimochodem, funguje samozřejmě s androidem, ale také se zařízeními iOS.

Výhodou od předchozí verze je, že tentokrát notifikace nefungují jen jako upozornění třeba na došlý e-mail, ale můžete si ho rovnou na náramku přečíst. Jaké notifikace na Mi Band dostávat si vyberete v aplikaci.

Výrobce tvrdí, náramek i přes velký Oled displej, vydrží fungovat až dvacet dní. S nonstop zapnutými notifikacemi to bude asi o něco méně. Nám za týden provozu zmizela kolem 1/3 baterie. Náramek se nabíjí opět přes takovou menší dokovací stanici a USB kabel.

Xiaomi Mi Band 3 asi bude většina lidí používat jako chytřejší hodinky s krokoměrem a dalšími schopnostmi. Kroky podle nás měří hodinky plus minus jako další obdobná zařízení, není to stoprocentní, ale dostačující.

A především, to všechno, co Xiaomi Mi Band 3 umí, můžete koupit na xiaomimobile.cz, odkud máme zapůjčený náramek na recenzi za 710 korun. A to je super poměr cena/výkon.

Vyzkoušeli jsme: Xiaomi Mi Band 3

