2021: Rok rozšíření hlasu do kanceláří

Zatímco asistenti jako Amazon Alexa, Apple Siri či Google Assistant jsou v domácnostech poměrně běžné. Jejich rozšíření do kanceláří je však v úplných počátcích. To by se však mělo změnit počínaje rokem 2020.

Podle průzkumu firmy 451 Research z roku 2019 patří hlasová rozhraní a hlasoví asistenti mezi nejpřevratnější technologie pro firmy (Internet věcí a AI zabrali první dvě místa), přičemž čtyři z deseti dotazovaných plánuje jejich zavedení do dvou let.

„Očekávám, že 2020 bude rokem, kdy hlasoví asistenti ovládnou pracovní prostředí“, říká Raúl Castañón-Martínez, vedoucí analytik 451 Research. „Nejdříve budou ovládat jen jednoduché úkoly, ale položí základy pro opravdu komplexní systémy“.

Hlasové AI pro kanceláře

Microsoft nedávno oznámil, že Cortana bude integrována s mobilním Outlookem, což uživatelům umožní diktovat emaily a nechat si je číst. Google mezitím pracoval na integraci svého asistenta s G Suite kalendářem. Uživatelé tak budou moci kontrolovat svůj rozvrh, dělat úpravy a přidávat události, posílat maily daným kontaktům atd., a to vše pouze pomocí hlasu.

Tyto úkony nejsou příliš komplikované, ale přivedou více uživatelů na hlasová ovládání vzhledem k rozšíření Office 365 a G Suit.

Větší dosažitelnost hlasových asistentů v pracovních aplikacích povede k rychlejšímu rozšíření a větší adaptaci zařízení. Castañón-Martínez k tomu řekl: „Toto povede k posílení uživatelské základny hlasových asistentů v pracovním prostředí. Podobně jako tomu bylo s Alexou a Siri a chytrými reproduktory jako Amazon Echo a Google Home“

Rozšíření hlasového ovládání

Zatímco konverzační AI je v podobě chatbotů již velmi rozšířeno, jejich hlasovému ekvivalentu trvalo dorazit mnohem déle. Podle Hayley Sutherland, vedoucí analytičky IDC dosáhlo rozpoznávání hlasu takové kvality, že spolehlivě zvládá jednoduché pokyny a interakce. „Pokud se umělá inteligence přeslechne a funguje například jen 80% času, vede to v běžném prostředí k velikým časovým ztrátám.“

Největší pokroky v rozpoznávání hlasu pochází od velikých firem jako Microsoft, Amazon a Google. Jejich prostředí však využívají menší firmy k výrobě aplikací s užším zaměřením

Příkladem je realitní kancelář JLL, která minulý rok uvedla svého asistenta jménem JiLL. Běží na Google Cloudu a využívá platformu Dialogflow.

„JiLL je pro nás asistentem, kterého spotřebitelé využívají podobně jako Google Assistant, avšak v pracovním prostředí.“ řekl Vinay Goel, vedoucí digitální produkce JLL.

„Společnosti, které dříve neměly prostředky k výrobě svých asistentů, nebo to nebylo v centru jejich zájmu, mají nyní možnost využít platformy třetích stran a upravit si je podle svých potřeb“ řekla Sutherlandová.

Obavy o soukromí a bezpečnosti

Další možnou překážkou v šíření hlasových asistentů jsou obavy týkající se soukromí a bezpečnosti.

V uběhlém roce skončili Apple, Amazon, Google a Microsoft pod palbou poté co vyšlo najevo. Že daným osobám daly k dispozici nahrávky několika zákazníků pro ohodnocení kvality.

Podle nedávného průzkumu IDC má 44 % spotřebitelů obavy ohledně soukromí a bezpečnosti těchto zařízení. Tento strach bude nepochybně ještě větší ve firmách, kde se pracuje s důležitými a citlivými daty. To je velmi relevantní vzhledem k rozšiřování do aplikací od firem jako Oracle a Salesforce.

Oracle důrazně poukazoval na přísnou správu uživatelských dat, když v září oznámil hlasové ovládání pro svého hlasového asistenta.

„Není v zájmu uživatelů, aby jejich data byla přístupná třetím stranám“, říká Suhas Uliyar, viceprezident oddělení AI a hlasových asistentů Oracle. „V našem případě mají ke svým datům přístup pouze sami zákazníci. Nepoužíváme nahrávky ani ke zlepšování služeb, což je důležité pro GDPR. Sice je ukládáme na Oracle Cloudu, ale nijak s nimi nepracujeme.“

Podle Castañón-Martíneze je pro růst hlasového ovládání klíčové, aby firmy vyšly vstříc obavám zákazníků, při vývoji svých aplikací. „Hlavní překážkou šíření hlasového ovládání je bezpečnost. Složitější systémy budou vyžadovat určitou formu identifikace uživatele. To je klíčové, aby se zbránilo v přístupu k citlivým datům firem“

Od jednoduchých činností po složitější

Přestože pravděpodobně bude existovat odpor vůči používání hlasového ovládání v rušných kancelářích. Mohli by být velmi užitečné pro pracovníky na cestách či pro ty, kteří nepracují u stolu.

Jedním z takových odvětví je zdravotní péče. Hlasoví asistenti pomohou doktorům s náročným vkládáním dat.

„Pro každou hodinu práce stráví lékaři průměrně dvě hodiny na počítači“ říká Harjinder Sandhu, CEO firmy Saykara „Buď se tímto zabývají během prohlídky, nebo tráví po večer hodiny zapisováním do počítače.“

„Pokud jste CEO či CFO a vytváříte prezentaci, bude v budoucnu možné k tomu využít Alexu či Cortanu. Můžete položit otázku jako ’Jaké byly prodeje ve třetím kvartálu s jižním regionu?’,“ říká Castañón-Martínez. „To bude vyžadovat velmi sofistikovaný systém, který zhodnotí, kdo se ptá, co potřebuje a následně dokáže sehnat potřebná data a převést je do prezentovatelné formy. To je dle mého názoru příštím krokem a povede k mnohem rozvinutějším pracovním prostředím“.