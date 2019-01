7 nejžádanějších IT zaměstnání: čeho si u uchazečů všímat?

Technická podpora

Ač se to tak možná na první pohled nezdá, tak help desk neboli technická podpora je klíčovou součástí dobře fungujícího podniku; jde o tu první vlnu, která brání společnost před nespokojenými zákazníky a řeší praktické problémy. Pracovníci technické podpory musí mít jak technické dovednosti, tak dostatečné společenské znalosti, neboť jednání s lidmi je jednou z hlavních náplní jejich práce a je jedno, zda jde o vnitropodnikovou podporu nebo podporu zákazníků. Vaše konkrétní požadavky na pozici se samozřejmě mohou hodně lišit, takže průzkum Robert Half Technology dělí pozici na tři různé druhy.

A jaké schopnosti že jsou přesně potřeba?

Úroveň 1: vstupní pozice, která nevyžaduje ani dva roky zkušeností, postačí absolvování vyšší odborné školy nebo kurzy na technické škole

Úroveň 2: důležitější pozice s nutností 2 až 4 let zkušeností, bakalářským vzděláním a relevantními pracovními zkušenostmi

Úroveň 3: elitní pozice v oboru – hledáte 4 a více let zkušeností na pozici technické podpory, bakalářský titul v souvisejícím oboru a profesní certifikáty i bohaté zkušenosti

Správce sítě

Správci sítě jsou zodpovědní za správu LAN/WAN protokolů firmy ze softwarového i hardwarového hlediska. Hodně času v praxi tráví řešením potíží a standardně musí být dostupní na telefonu téměř vždy, kvůli případnému selhání sítě nebo v krizovém období. Záleží sice, jak rozsáhla je vaše síť, ale schopnost řešit problémy pod tlakem a vynalézavost se na této pozici cení vždy.

Co tedy hledáte?

Schopnost řešit potíže

Komunikační dovednosti

Analytické a diagnostické schopnosti

Ochotu být dostupný na telefonu i po pracovní době

Bakalářský titul či několikaleté pracovní zkušenosti

Profesní certifikace

Data security administrator

Pozice, která se do češtiny zatím moc nepřekládá, se týká ochrany dat – někdy se lze setkat s pojmy jako „specialista na zabezpečení dat“ nebo „správce datové bezpečnosti“ a podobnými odvozeninami anglického originálu. Ve stručnosti se jedná o ochranu dat podniku, zaměstnanců, partnerů a klientů. Administrátoři datové bezpečnosti jsou zodpovědní za určení požadavků na síťovou bezpečnost; zajišťují také, že kybernetická zabezpečení jsou aktuální a dostatečná a monitorují celopodnikové bezpečnostní standardy, počítá se i s implementací bezpečnostních strategií.

Jaké jsou vhodné dovednosti a znalosti?

Kritické myšlení a řešení komplexních problémů

Inovativní a proaktivní smýšlení

Ochota učit se novým věcem v průběhu kariéry

Dobré programovací, matematické a celkově informatické dovednosti

Bakalářský nebo vyšší titul, relevantní certifikáty a pracovní zkušenosti v oblasti počítačových věd

Systémový administrátor

Jako většina IT pracovníků, i systémový administrátor by měl vykazovat analytické dovednosti, být schopný řešit problémy a umět komunikovat. „Sysadmin“ však také potřebuje velmi dobré technické znalosti firemního hardwaru a softwaru. Co přesně od něj budete potřebovat záleží na specifikách vaší firmy, hledat zde vhodné pracovníky je tedy dobré zavčasu.

Pracovník potřebuje: